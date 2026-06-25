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Österreich

Einsatz auf Donau

Boot in Flammen: Besitzer rettete sich durch Sprung ins Wasser

Ein Feuerwehrboot löscht mit einem Wasserstrahl ein brennendes Sportboot auf einem Fluss.
© APA/BFKDO AMSTETTEN / FF WALLSEE
Die Schifffahrt musste vorübergehend gestoppt werden.
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NÖ. Ein dramatischer Zwischenfall hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Donau in Wallsee im Bezirk Amstetten ereignet. Ein Sportboot geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Ein Sportboot brennt auf der Donau, dichter schwarzer Rauch steigt in den Himmel.
Das Sportboot in Vollbrand. © FF Langacker - Hütting

Der Besitzer versuchte zunächst selbst, die Flammen zu löschen, konnte das Feuer jedoch nicht unter Kontrolle bringen. Um sich in Sicherheit zu bringen, sprang der Mann schließlich in die Donau und schwamm eigenständig ans Ufer.

Feuerwehr griff vom Wasser aus ein

Während das brennende Boot führungslos auf dem Fluss abtrieb, nahm die Feuerwehr Wallsee die Verfolgung mit einem Einsatzboot auf. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand direkt vom Wasser aus.

Ein Feuerwehrmann beobachtet ein Feuerwehrboot, welches das brennende Sportboot auf der Donau löscht.
Das brennende Boot trieb die Donau hinab. © APA/BFKDO AMSTETTEN / FF WALLSEE

Mithilfe eines Wasserwerfers gelang es, die Flammen zu löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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Schifffahrt kurzzeitig gestoppt

Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde die Donau in Abstimmung mit der Schifffahrtsaufsicht vorübergehend für den Schiffsverkehr gesperrt. Nach dem erfolgreichen Löscheinsatz stellte sich jedoch heraus, dass das Sportboot durch den Brand vollständig zerstört worden war. Das ausgebrannte Wasserfahrzeug wurde anschließend nach Ardagger abgeschleppt. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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