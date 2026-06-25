Hitzewelle: Expertentipps zum Wohnung kühlen

Wenn die Temperaturen steigen, heizen sich Räume schnell auf. Mit einfachen Expertentipps lässt sich das eigene Zuhause auch ohne Klimaanlage kühl halten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn die Sommerhitze unerträglich wird, leidet der Wohnkomfort. Besonders Dachgeschosswohnungen und Räume mit Südfenstern heizen sich massiv auf. Klimaanlagen sind zwar effektiv, aber oft teuer und verbrauchen viel Strom. Der britische "Independent" hat deshalb acht einfache Ratschläge von Experten gesammelt, mit denen sich eine Wohnung kühlen lässt. Der wichtigste Schutz setzt dabei direkt vor den Fensterscheiben an. Ein außenliegender Sonnenschutz wie Markisen, Außenrollos oder helle Tücher hält die Sonnenstrahlen ab, bevor sie das Glas erwärmen. Das bringt deutlich mehr Entlastung als innen hängende Vorhänge.

Effektiv die Wohnung kühlen

Ein weiterer unterschätzter Faktor sind elektrische Geräte im Stand-by-Modus. Laptops, Monitore, Spielekonsolen und Ladegeräte strahlen kontinuierlich Wärme aus. Diese sogenannten "Zombie-Geräte" sollten bei großer Hitze komplett ausgeschaltet oder ausgesteckt werden. Auch Haushaltsgeräte wie Backofen, Trockner oder Spülmaschine lässt man am besten nicht zur heißesten Tageszeit laufen. Beim Kochen lohnt es sich, auf kalte Speisen wie Salate oder Wraps auszuweichen, um zusätzliche Hitzequellen in der Küche zu vermeiden. Wer dennoch kochen muss, sollte dies in die kühlen Morgen- oder Abendstunden verlegen.

Tipps zum Zuhause kühl halten

Richtiges Lüften ist ebenfalls entscheidend, um das Zuhause kühl halten zu können. Fenster sollten tagsüber geschlossen bleiben. Erst wenn es draußen abkühlt – also früh morgens, spät abends oder in der Nacht – ist die beste Zeit für ein intensives Querlüften (Gegenüberliegende Fenster oder Türen öffnen, damit die warme Luft schneller aus der Wohnung entweichen kann). Ein Ventilator kann diesen Luftaustausch unterstützen, wenn er nachts am offenen Fenster platziert wird und die warme Luft nach draußen bläst – vorausgesetzt, draußen ist es kühler als drinnen. Tagsüber ist es sinnvoll, wenn der Ventilator direkt auf Personen gerichtet ist. Eine Schüssel mit Eis vor dem Gerät sorgt zwar für kurzzeitige Abkühlung, ersetzt jedoch keine echte Klimaanlage. Im Schlafzimmer hilft es zudem, das Bett von aufgeheizten Außenwänden abzurücken und auf helle, dicht gewebte Vorhänge oder Thermorollos umzurüsten.