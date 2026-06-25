Amazon Prime Days 2026: Die besten Airfryer-Angebote!

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Die Amazon Prime Days 2026 sorgen erneut für echte Preiskracher – und besonders bei Heißluftfritteusen gibt es aktuell Angebote, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Ob für knusprige Pommes, saftiges Hähnchen, frisches Gemüse oder sogar Kuchen: Moderne Airfryer gehören inzwischen zu den beliebtesten Küchengeräten überhaupt.

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Genau jetzt sind einige der gefragtesten Modelle von Ninja und Cosori mit hohen Rabatten erhältlich.

Wer schon länger über den Kauf einer Heißluftfritteuse nachgedacht hat, sollte jetzt genauer hinschauen. Viele Bestseller sind im Prime-Day-Angebot so günstig wie seit Monaten nicht mehr – einige Modelle sparen Ihnen über 100 Euro gegenüber der UVP.

Ninja Foodi FlexDrawer – Der Familien-Airfryer mit Mega-Rabatt

Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone © Ninja

Der Ninja Foodi FlexDrawer zählt zu den beliebtesten Premium-Heißluftfritteusen auf Amazon. Dank des riesigen 10,4-Liter-Fassungsvermögens und des herausnehmbaren Trenners können Sie entweder zwei Gerichte gleichzeitig oder eine besonders große Mahlzeit zubereiten. Mit sieben Kochprogrammen, Antihaftbeschichtung und spülmaschinenfestem Korb eignet sich das Gerät ideal für Familien und alle, die gerne größere Mengen kochen.

Besonders stark: Statt 282,35 Euro kostet der Bestseller während der Prime Days nur noch 151,25 Euro – das entspricht einer Ersparnis von satten 46 Prozent.

Ninja Double Stack XL – Viel Leistung auf wenig Platz

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse © Ninja

Wer wenig Stellfläche in der Küche hat, sollte sich den Ninja Double Stack XL genauer ansehen. Die beiden vertikal angeordneten Schubladen sparen Platz, bieten aber dennoch ein großzügiges Fassungsvermögen von 9,5 Litern. Vier Kochzonen und sechs Programme sorgen dafür, dass mehrere Gerichte gleichzeitig gelingen.

Auch hier fällt der Preis deutlich: Statt 272,26 Euro zahlen Prime-Mitglieder aktuell nur 151,25 Euro. Ein starkes Angebot für alle, die maximale Leistung auf kleinem Raum suchen.

Cosori Airfryer – Stiftung-Warentest-Testsieger zum Prime-Preis

Cosori Airfryer © Cosori

Ebenfalls im Angebot ist der beliebte Cosori Airfryer mit 8,5 Litern Fassungsvermögen und zwei separaten Garkammern. Das Modell überzeugt mit Sichtfenster, präziser Temperatursteuerung und wurde bereits von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Gerade für größere Haushalte oder Familien ist dieses Modell eine der interessantesten Optionen.

Der Preis sinkt im Prime-Day-Angebot von 181,50 Euro auf 119,96 Euro – eine Ersparnis von 34 Prozent.

Fazit

Die Amazon Prime Days 2026 bieten aktuell einige der stärksten Airfryer-Angebote des Jahres. Vor allem die beliebten Ninja-Modelle überzeugen mit außergewöhnlich hohen Rabatten, während auch der Cosori-Testsieger deutlich günstiger erhältlich ist. Wer seine Küche mit einer modernen Heißluftfritteuse aufrüsten möchte, sollte nicht zu lange warten – viele der besten Prime-Day-Angebote sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.