Erdbeermond: Himmelsspektakel steht bevor

Der sogenannte Erdbeermond leuchtet bald am nächtlichen Horizont. Es handelt sich dabei um den südlichsten Vollmond des gesamten Jahres.

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Das astronomische Phänomen, auch bekannt als Erdbeermond, erreicht am Dienstag seinen Höhepunkt. Der Juni-Vollmond befindet sich tief im Süden im Sternbild Schütze. Da der Himmelskörper der Sonne genau gegenübersteht, zieht er eine flache Bahn nahe am Horizont. Durch diesen langen Weg des Lichtes durch die Erdatmosphäre entsteht ein optischer Effekt, bei dem kurzwellige blaue Anteile herausgefiltert werden. Der Himmelskörper erscheint für Beobachter goldgelb bis orangerot.

Der besondere Erdbeermond

Der klangvolle Name hat nichts mit der eigentlichen Färbung zu tun, sondern stammt ursprünglich vom Erntekalender nordamerikanischer Ureinwohner wie den Algonkin oder Dakota. Bei diesen Gruppen begann im Juni die intensive Erntezeit der Walderdbeeren. In Europa war die Bezeichnung Honigmond oder Brachmond geläufig. Dieses Jahr handelt es sich zudem um einen Mikromond, da er sich nahe dem erdfernsten Punkt der Mondbahn befindet. Er erscheint somit etwas kleiner als im Vorjahr, als ein spezieller Zyklus ihn besonders groß wirken ließ.

Tipps zur Beobachtung

Am besten lässt sich der Erdbeermond am Montagabend direkt nach seinem Aufgang beobachten, wenn er noch tief über dem Osthorizont steht. Wer einen freien Blick in einer lichtschwachen Gegend hat, erlebt die stimmungsvollste Phase.