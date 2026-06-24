Fans flippen aus
Heimliches Paar? Diese "Off Campus"-Stars turteln in Paris
Die Serienstars des neuen Streaming-Hits "Off Campus", Mika Abdalla und Josh Heuston, sorgen abseits der Kamera für die wohl heißesten Gerüchte des Sommers. Fans entdeckten die beiden zusammen in Paris und sind sich sicher, dass es sich hierbei nicht nur um Freundschaft handelt. Die am 13. Mai gestartete Serie auf Prime Video feiert weltweite Erfolge mit 36 Millionen Zuschauern in den ersten zwölf Tagen und schaffte es in 49 Ländern auf Platz eins. Das Format basiert auf den bekannten Büchern der Bestseller-Autorin Elle Kennedy.
Vertraute Fotos im Netz
Josh Heuston selbst heizte die Gerüchteküche an, indem er mit seinen rund 1,4 Millionen Followern in den vergangenen Wochen private Eindrücke teilte. Darunter befand sich auch ein Foto mit Mika Abdalla in der Business-Class eines Flugzeugs. Beide sitzen darauf nebeneinander und wirken sehr entspannt sowie vertraut. Während Mikas Serienfigur Allie Hayes in der Show eigentlich mit einer anderen Rolle anbandelt, scheint es im echten Leben zwischen den beiden Hauptdarstellern zu funken.
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Plötzliches Beziehungs-Aus
Besonders brisant an der Geschichte ist, dass Mika Abdalla erst vor Kurzem die Trennung von ihrem Verlobten Jake Short bekannt gab. Die beiden waren sechs Jahre lang ein Paar und lernten sich 2021 am Set des Films "Sex Appeal" kennen, bevor sie im Mai 2025 ihre Verlobung lösten. Ein Sprecher bestätigte inzwischen, dass die beiden kein Paar mehr sind, jedoch Freunde bleiben wollen. Da auch Josh Heuston aktuell Single ist, wäre der Weg frei für eine neue Romanze.
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