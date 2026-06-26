Wegen Hitze: Fans fodern Verschiebung von Helene-Fischer-Konzerten

Bei extremen Temperaturen von rund 40 Grad stehen am Freitag und Samstag die Mega-Konzerte von Helene Fischer auf dem Programm. Unter den Fans wächst im Netz die Sorge vor gesundheitlichen Gefahren im kochenden Stadion.

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Deutschland ächzt unter einer extremen Hitzewelle, genau an dem Wochenende, an dem der Schlagerstar das Rheinenergiestadion füllen soll. Auf Instagram machen Tausende Ticketbesitzer ihrem Ärger Luft.

© Getty Images

Viele fordern aufgrund der erwarteten Temperaturen von bis zu 40 Grad eine sofortige Verschiebung der Großveranstaltungen. Da die Spielstätte nicht klimatisiert ist, befürchten die Kritiker erhebliche gesundheitliche Risiken, insbesondere für die älteren Semester unter den Fans. Manche Betroffene ziehen bereits Konsequenzen und wollen den Auftritten trotz teurer Karten lieber fernbleiben, zumal eine kurzfristige Ticketrückgabe nicht möglich ist.

Veranstalter reagiert mit Sonderregelung

Eine Absage oder Verlegung der Kölner Konzerte kommt für die Verantwortlichen jedoch nicht infrage. Um den Massen im Stadion zumindest ein wenig Erleichterung zu verschaffen, haben die Sängerin und der Konzertveranstalter Live Nation am Freitagnachmittag eine hitzerelevante Ausnahme angekündigt.

Besucher dürfen aufgrund der extremen Wetterbedingungen ausnahmsweise eigene Getränke mit auf das Gelände nehmen. Erlaubt sind:

Eine PET-Flasche mit bis zu 0,5 Litern Inhalt oder

Ein Liter Wasser im Tetrapak.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen betonten die Organisatoren, dass sie sich auf zwei großartige Konzertabende in Köln freuen und die Shows wie geplant durchgezogen werden.