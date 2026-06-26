Schlagerstar Michelle feiert Tränen-Abschied

Nach mehr als drei Jahrzehnten im Rampenlicht verabschiedet sich Schlager-Ikone Michelle am Samstag beim "Schlagerbooom Open Air" endgültig von der großen Musikbühne.

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Der Abschied könnte kaum emotionaler sein: Mit den Worten "Ich kann nicht mehr!" besingt Michelle in ihrer finalen Hymne "Das war’s für mich" das Ende ihrer beispiellosen Karriere. Geschrieben hat den tiefgründigen Song ausgerechnet ihr Ex-Verlobter Eric Philippi (29), der nur zu gut wusste, wie sehr sich die Sängerin nach einer schweren Kindheit nach Liebe und Geborgenheit sehnt.

Der emotionale Auftritt folgt auf ein privates Drama: Nur drei Wochen nach dem romantischen Heiratsantrag am 15. Februar auf einer Berliner Bühne trennte sich das Paar Anfang März überraschend. Michelle, die nun wieder auf sich allein gestellt ist, blickt trotz des doppelten Schmerzes tapfer nach vorn: "Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach weiß, dass alles zusammengehört: Ohne schlechte Momente hat man keine guten Momente. Jedes Leben hat Höhen und Tiefen."

Drohnen weinen im Stadion: Florian Silbereisen nimmt Abschied

Bei diesem schweren Gang weicht ihr langjähriger Wegbegleiter Florian Silbereisen (44) nicht von ihrer Seite. "Wir haben Michelle in unseren Shows seit Jahrzehnten begleitet – durch gute und schlechte Zeiten", erklärt der Showmaster sichtlich bewegt. Wie ernst es der 54-Jährigen mit dem Liebes- und Karriere-Aus ist, wird auch bei der Inszenierung im Stadion deutlich, wo sogar Lichterdrohnen am Nachthimmel symbolisch um den Publikumsliebling weinen.

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Für die Zukunft hat die Musikerin, die jahrelang für ihre energiegeladenen Shows und spektakulären Outfits bekannt war, bereits ganz neue, spirituelle Pläne. Sie kehrt dem Musikgeschäft den Rücken, um unter dem Namen "Wakan" als Heilerin und Medium zu arbeiten und Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen.