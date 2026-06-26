Schlagerstar Vanessa Mai auf Österreich-Urlaub

Statt luxuriöser Mittelmeer-Hotspots zieht es Schlager-Beauty Vanessa Mai für eine erholsame Auszeit in die Alpen.

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In den Bergen von Leogang gehört die erfolgreiche Sängerin mittlerweile schon fest zum Stammgast-Ensemble. Dass sie die Region im Salzburger Land vollends in ihr Herz geschlossen hat, untermauerte sie jüngst mit einer emotionalen Liebeserklärung auf Instagram: "In la la la la la la love mit diesem Ort", schwärmte die 34-Jährige unter ihrer neuesten Bildergalerie. Die geteilten Schnappschüsse dürften bei ihren zahlreichen Followern allerdings noch aus einem ganz anderen Grund für Begeisterung sorgen.

TV-Highlight beim großen "Schlagerboom" in Kitzbühel

Wie auf Instagram zu sehen ist, präsentiert sich die Musikerin in absoluter Topform und räkelt sich im knappen, roten Schnürbikini auf den Holzplanken ihrer privaten Terrasse. Der Zweiteiler in klassischer "Baywatch"-Signalfarbe setzt ihre sportliche Silhouette perfekt in Szene. Dass das Outfit nicht nur optisch ein Highlight ist, sondern auch sportlichen Belastungen problemlos standhält, beweist ein kurzes Video am Ende ihres Beitrags: Darauf zeigt die Musikerin vollen Körpereinsatz und meistert erfolgreich eine anspruchsvolle Yoga-Übung auf einem SUP-Board. Neben dem freizügigen Strand-Look zeigt sich die Sängerin zudem von einer natürlichen Seite bei einem abendlichen Spaziergang vor malerischer Bergkulisse im eleganten schwarzen Trägertop.

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Für die treuen Fans der Chartstürmerin gibt es in diesen Tagen gleich doppelten Grund zur Freude. Neben den heißen Impressionen aus ihrem Lieblingurlaubsort wird Vanessa Mai am kommenden Samstag auch wieder im deutschen Fernsehen zu bewundern sein.

Die Sängerin ist Teil des hochkarätigen Star-Aufgebots bei Florian Silbereisens großem "Schlagerboom"-Open-Air. Die mit Spannung erwartete Musikshow wurde bereits vorab in der legendären Gamsstadt Kitzbühel aufgezeichnet und verspricht den Zuschauern vor den Bildschirmen eine ordentliche Portion Gänsehaut-Garantie und mitreißende Bühnen-Performances.