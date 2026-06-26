Tennis-Ass Dominic Thiem sorgt für Riesen-Ansturm auf Mariahilfer Straße

Tennisstar Dominic Thiem hat gemeinsam mit sehen!wutscher seine neue Brillen-Kollektion vorgestellt. Bei dem Event in Wien war die Promi-Dichte extrem hoch.

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Am Donnerstagabend verwandelte sich der sehen!wutscher Flagship-Store auf der Wiener Mariahilfer Straße 76 in einen Hotspot für Sport- und Lifestyle-Fans. Gemeinsam mit Tennisstar und Neo-Unternehmer Dominic Thiem wurde ein exklusiver erster Blick auf die neue Marke THIEM VIEW geworfen.

Promis testen Dominic Thiem

Kathi Stumpf & Alexander Beza © Claudius Nagy

Neben Dominic Thiem, Moritz Thiem und Fritz Wutscher jr. ließen sich zahlreiche prominente Gäste den Abend nicht entgehen. Gastronom Luigi Barbaro, der ehemalige österreichische Fußballspieler Manuel Ortlechner sowie Hautärztin Dr. Kerstin Ortlechner begutachteten die Modelle direkt vor Ort. Auch die GNTM-Kandidatinnen Martina Gleissenebner-Teskey und Katharina Van de Sandt probierten die Modelle begeistert aus. Medienvertreter und Influencer nutzten das Event ebenfalls für einen ersten Eindruck.

Innovationen der Brillen-Kollektion

Dominic Thiem © Claudius Nagy

Die Sport- und Lifestylebrillen wurden in exklusiver Zusammenarbeit designt und produziert. Das Material besteht aus einem innovativen High-Performance-Polyamid. Dadurch sind die Modelle besonders leicht, flexibel und widerstandsfähig. Selbst bei intensiver Nutzung behalten sie ihre Form und garantieren hohen Tragekomfort. Durch die präzise Verarbeitung und die langlebigen Eigenschaften setzen die Partner zudem ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Verantwortung.