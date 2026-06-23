Hollywood-Star Jessica Alba beim Stanglwirt

Beim prominent besetzten Event im Stanglwirt stand die mentale Stärke der neuen Generation ganz klar im Rampenlicht.

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Am Sonntag und Montag kamen rund 400 Gäste aus Sport, Medien und der Creator-Welt im Bio- und Wellnessresort Stanglwirt zusammen. Die WorldChanger Foundation lud gemeinsam mit Tennis-Star Alexander Zverev und dessen Stiftung zu den Foundation Days ein. Das Ziel der Gastgeber rund um Robert Laner und Maria Hauser: Ein starkes Zeichen gegen Selbstzweifel bei Kindern zu setzen, denn mentale Stärke ist erlernbar.

Alexander Zverev und Sophia Thomalla © BrauerPhotos / G.Nitschke

Padelturnier und Hollywood-Glanz

Jessica Alba, Robert Laner und Maria Hauser © BrauerPhotos / G.Nitschke

Beim Charity-Padelturnier spielten zahlreiche Promis für den guten Zweck, um Spenden für die Alexander Zverev Foundation zu sammeln. Ein großes Highlight war das Abendprogramm auf der Kaiserwiese. Neben dem musikalischen Auftakt von Singer-Songwriter Tim Kamrad gab es einen Fireside-Chat mit Weltstar Jessica Alba. Als dreifache Mutter sprach sie offen darüber, dass Selbstzweifel zum Leben dazugehören. Später sorgten Lee Ryan von Blue und Dominic Thiem mit einem überraschenden Duett für Stimmung. Unter den Gästen feierten auch bekannte Gesichter wie Melissa Naschenweng, DJ Ötzi sowie Rapper Kontra K.

Lee Ryan singt mit Dominic Thiem © BrauerPhotos / G.Nitschke

Mentale Stärke am Berg

DJ Ötzi © BrauerPhotos / G.Nitschke

Bereits am Sonntag stand der "Strong Minded Kids Hike" im Fokus. Jugendliche wanderten mit über 30 Creatorinnen und Creatoren auf den Berg. Psychologen und Experten erklärten in Modulen, wie Selbstzweifel entstehen und entschärft werden können. Ein emotionaler Moment war das gemeinsame Singen mit DJ Ötzi und den Lochmann-Brüdern. Das Event finanziiert wissenschaftliche Breakout-Module für Schulen. Die Vision von Gründer Robert Laner ist groß: Jährlich sollen über 250.000 Kinder an 5.000 Schulen im DACH-Raum erreicht werden, damit eine neue Generation ohne lähmende Selbstzweifel aufwächst. Die gesammelte Energie der zwei Tage soll nun langfristig in die Praxis umgesetzt werden.