Hauch von Nichts: Netrebko im Transparent-Look

Dass Opern-Diva Anna Netrebko ein absolutes Faible für das Extravagante hat, ist längst kein Geheimnis mehr.

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Wer bei einer weltberühmten Sopranistin an steife Abendkleider und dezente Zurückhaltung denkt, hat die Rechnung ohne Anna Netrebko gemacht. Die Primadonna Assoluta ist bekannt für ihren ausschweifenden Lifestyle, ihre ansteckende Lebensfreude und einen Modestil, der vor allem eines niemals ist: langweilig. Pünktlich zur warmen Jahreszeit beweist die Diva nun wieder einmal Mut zur Transparenz und verzückt ihre Fangemeinde auf Instagram mit einem Outfit, das definitiv alle Blicke auf sich zieht.

In einem hellblauen, wolkenartigen Tüllrock, der tief blicken lässt, und einem ultrakurzen, farblich abgestimmten Bustier-Top zeigt die Sängerin jede Menge Haut und einen trainierten Bauch. Kombiniert wird der freizügige Lagen-Look mit einer eleganten Weste und farblich passenden High Heels – eben ein echter Catwalk-Auftritt à la Netrebko.

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Tanzend durch die Nacht: Das Leben ist eine Bühne

Auf den Schnappschüssen posiert die Sängerin nicht nur elegant im edlen Hotel-Ambiente, sondern tänzelt auch sichtlich ausgelassen mit einer kleinen Tasche in Form eines Geschenkpackerls über den nächtlichen Gehweg. Es wirkt fast so, als sei die ganze Welt ihre persönliche Bühne.

Anna Netrebko könnte direkt einer Szene aus "Sex and the City" entspringen. © Instagram

Während andere in diesem Alter modisch lieber auf Nummer sicher gehen, gilt für die Opern-Ikone weiterhin das Motto: Mehr ist mehr! Ob opulente Muster, schrille Farben oder eben ein Hauch von Nichts aus transparentem Stoff – Netrebko trägt ihre Outfits mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass man gar nicht anders kann, als mitzutanzen. Die Fans im Netz sind jedenfalls begeistert von so viel ungefilterter Lebenslust – und der nächste modische Paukenschlag lässt garantiert nicht lange auf sich warten.