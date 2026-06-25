Hautkrebs-Diagnose für Kult-Star Jazz Gitti

Große Sorge um ein echtes österreichisches Kulturgut: Die beliebte Sängerin Jazz Gitti ist an einer bösartigen Form von Hautkrebs erkrankt, gibt sich aber weiterhin kämpferisch.

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Die 80-jährige Künstlerin Jazz Gitti hat vor Kurzem eine schwere Diagnose erhalten. Bei ihr wurde eine bösartige Form von Hautkrebs festgestellt. Zuvor hatte sie selbst einen Fremdkörper an ihrem Ellenbogen bemerkt. "Es ist zum Glück jetzt alles draußen und es geht mir gut", erklärt Gitti im oe24-Talk.

Operation bereits erfolgreich durchgeführt

Jazz Gitti nach ihrer Krebs-OP © Instagram

Inzwischen hat bereits ein medizinischer Eingriff stattgefunden. Aktuell wartet das Paar auf die vollständige Genesung der operierten Stelle am Ellenbogen. Sobald die Wundheilung abgeschlossen ist, soll in den nächsten Wochen mit der notwendigen Bestrahlung begonnen werden. Die Musikerin will trotz des Befunds ganz die Alte bleiben und weiterhin als Stimmungskanone überzeugen. Eine weitere Operation wird dem Kult-Star allerdings nicht erspart bleiben. "Ich war ein bissl übermütig und der Arzt muss noch einmal ran. Aber das ist eine reine Beauty-OP am Ellbogen", ist Gitti bereits wieder zu Scherzen aufgelegt.

Große Reichweite im Netz

Jazz Gitti © Instagram

Die Nachricht bewegt ganz Österreich, wo die Künstlerin eine enorme Popularität genießt. Auch in den sozialen Medien verzeichnen die Sängerin und ihr Ehemann eine große Resonanz. Auf ihren Kanälen folgen ihnen mittlerweile knapp 60.000 Menschen. Trotz der schweren Phase fungiert die Entertainerin ab sofort auch als Motivatorin für andere Krebspatienten. "Da ich ein 'eitles Luder' bin, ging ich sofort zum Arzt als ich einen Gnubbel am Ellbogen entdeckt habe. Das war mein Glück. Einen Monat später hätte es anders ausgesehen. Deshalb will ich allen raten, dass sie sofort zum Arzt gehen, wenn sie ein Gewächs spüren", ruft Jazz Gitti zur Vorsorge auf.