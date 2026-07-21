Paar angegriffen
Messer-Attacke auf Touristen bei der Akropolis
Nach Berichten griechischer Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei dazu lag zunächst nicht vor. Das Motiv des Mannes sei unklar, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT News.
Vorfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr Ortszeit. Eine Passantin alarmierte die Polizei, nachdem sie einen Mann mit einem Messer beobachtet hatte, der Passanten bedrohte. Daraufhin rückten Einsatzkräfte in das Gebiet aus.
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Übereinstimmenden Medienberichten zufolge griff der Mann anschließend ein Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Demnach erlitt der Mann eine schwere Beinwunde, die Frau wurde am Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Opfer in ein Krankenhaus.
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