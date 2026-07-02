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Provence-Flair im Schlosspark Schrattenthal

Menschen sitzen und spazieren unter Bäumen neben einem Lavendelfeld bei bewölktem Himmel.
© Schloss Schrattenthal
Wenn Anfang Juli der Duft von 60.000 Lavendelpflanzen durch den Schlosspark weht, verwandelt sich Schloss Schrattenthal in ein Stück Südfrankreich mitten im Weinviertel.
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Am 4. und 5. Juli lädt das Lavendelfest zum Träumen zwischen violetten Feldern, Chansons und goldenem Abendlicht.

Duften, schlendern, genießen

Ein Mann und eine Frau sitzen lächelnd in einem blühenden Lavendelfeld.
Die Gastgeberfamilie. © Schloss Schrattenthal

Besucher spazieren durchs Bio-Lavendelfeld, picknicken im historischen Park und lauschen bei Sonnenuntergang französischer Livemusik. Die Genussallee lockt mit Weinviertler Weinen, Craftbier und südfranzösischen Spezialitäten. Wer mehr wissen will: Lavendel- und Imkerführungen sowie Einblicke in die Destillation gibt's obendrauf.

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Gutes tun beim Genießen

Mit jedem Ticket unterstützt man die Sanierung der Schlosskirche, die bis ins Jahr 1435 zurückreicht – heuer stehen Zimmererarbeiten am Dachstuhl an. „Das Lavendelfest soll Menschen zusammenbringen", so die Veranstalterfamilie Schubert.

Fazit: Provence-Sehnsucht? Diesen Sommer reicht dafür ein Ausflug ins Weinviertel.

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