Provence-Flair im Schlosspark Schrattenthal

Wenn Anfang Juli der Duft von 60.000 Lavendelpflanzen durch den Schlosspark weht, verwandelt sich Schloss Schrattenthal in ein Stück Südfrankreich mitten im Weinviertel.

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Am 4. und 5. Juli lädt das Lavendelfest zum Träumen zwischen violetten Feldern, Chansons und goldenem Abendlicht.

Duften, schlendern, genießen

Die Gastgeberfamilie. © Schloss Schrattenthal

Besucher spazieren durchs Bio-Lavendelfeld, picknicken im historischen Park und lauschen bei Sonnenuntergang französischer Livemusik. Die Genussallee lockt mit Weinviertler Weinen, Craftbier und südfranzösischen Spezialitäten. Wer mehr wissen will: Lavendel- und Imkerführungen sowie Einblicke in die Destillation gibt's obendrauf.

Gutes tun beim Genießen

Mit jedem Ticket unterstützt man die Sanierung der Schlosskirche, die bis ins Jahr 1435 zurückreicht – heuer stehen Zimmererarbeiten am Dachstuhl an. „Das Lavendelfest soll Menschen zusammenbringen", so die Veranstalterfamilie Schubert.

Fazit: Provence-Sehnsucht? Diesen Sommer reicht dafür ein Ausflug ins Weinviertel.