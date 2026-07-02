Mit Stil
Provence-Flair im Schlosspark Schrattenthal
Am 4. und 5. Juli lädt das Lavendelfest zum Träumen zwischen violetten Feldern, Chansons und goldenem Abendlicht.
Duften, schlendern, genießen
Besucher spazieren durchs Bio-Lavendelfeld, picknicken im historischen Park und lauschen bei Sonnenuntergang französischer Livemusik. Die Genussallee lockt mit Weinviertler Weinen, Craftbier und südfranzösischen Spezialitäten. Wer mehr wissen will: Lavendel- und Imkerführungen sowie Einblicke in die Destillation gibt's obendrauf.
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Gutes tun beim Genießen
Mit jedem Ticket unterstützt man die Sanierung der Schlosskirche, die bis ins Jahr 1435 zurückreicht – heuer stehen Zimmererarbeiten am Dachstuhl an. „Das Lavendelfest soll Menschen zusammenbringen", so die Veranstalterfamilie Schubert.
Fazit: Provence-Sehnsucht? Diesen Sommer reicht dafür ein Ausflug ins Weinviertel.
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