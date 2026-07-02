B 215 bei Dangelsbach wird erneuert

LAbg. Richard Punz nahm in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer, im Beisein von Silke Dammerer, Bürgermeister Hans-Jürgen Resel und dem Leiter der Straßenbauabteilung St. Pölten, DI Gernot Kampel, den Baubeginn der Asphaltierungsarbeiten an der Landesstraße B 215 bei Dangelsbach im Gemeindegebiet von St. Leonhard am Forst vor.

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Aufgrund aufgetretener Schäden wie Spurrinnen, Netzrisse und Ausmagerungen entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 215 im Bereich Dangelsbach nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard. Die Straße wird in diesem Abschnitt durchschnittlich von rund 4.000 Fahrzeugen täglich befahren. Der NÖ Straßendienst hat sich daher entschlossen, die Fahrbahn auf einer Gesamtlänge von rund 850 Metern zu erneuern.

Ausführung

Im Vorfeld wurden bereits die bestehenden Hochborde saniert sowie ein Durchlass erneuert. Auf einer Fläche von rund 5.800 Quadratmetern wird nach den Fräsarbeiten die Trag- und Deckschicht bei gleichbleibender Fahrbahnbreite erneuert. Ausgeführt werden die Arbeiten von 13. bis 17. Juli durch die Firma Franz Malaschofsky. Im Anschluss passt die Straßenmeisterei Mank die Spitzgräben und Bankette an, abschließend erfolgt die neue Bodenmarkierung. Die Gesamtkosten von rund 260.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich.

Verkehrsbehinderungen

Während der Bauzeit ist eine Sperre der B 215 im Baustellenbereich notwendig. Der Verkehr wird über die Landesstraßen L 106 und B 29 (Mank) in beide Richtungen umgeleitet. NÖ Straßendienst und Marktgemeinde St. Leonhard am Forst bitten die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis während der Bauarbeiten.