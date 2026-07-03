Wiener Neustadt: Wasserversorgung während Hitzewellen gesichert

Während die Hitzewelle vielen Gemeinden zu schaffen macht, kann Wiener Neustadt aufatmen: Die Trinkwasserversorgung steht auch bei extremen Temperaturen jederzeit auf sicheren Beinen.

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Möglich machen das vorausschauende Investitionen in die städtische Wasserinfrastruktur der letzten Jahre, die sich gerade jetzt bezahlt machen.

Investitionen zahlen sich aus

„Gerade in Zeiten extremer Temperaturen zeigt sich, wie wichtig langfristige Investitionen in die kritische Infrastruktur sind. Unsere Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass die Wasserversorgung in Wiener Neustadt auch bei anhaltender Hitze zuverlässig funktioniert. Wir appellieren dennoch: Gehen Sie verantwortungsvoll mit der wertvollen Ressource Wasser um, damit die Versorgung nachhaltig gesichert ist und Ressourcen geschont werden. Wiener Neustadt investiert konsequent in eine sichere und zukunftsfitte Wasserversorgung – damit auch kommende Generationen jederzeit auf bestes Trinkwasser vertrauen können", so Stadtrat LAbg. Franz Dinhobl.

Wasserwerk Süd und neue Brunnen als Schlüssel

Laufende Investitionen in Brunnen, Leitungsnetz und technische Anlagen modernisieren die Infrastruktur kontinuierlich und zeigen jetzt ihre volle Wirkung. Ein wichtiger Meilenstein war der Ausbau des Wasserwerks Süd 2019, der die Förderkapazitäten deutlich erhöhte. Zusätzliche Sicherheit bringen zwei neue Brunnen im Wasserwerk West, die 2025 fertiggestellt wurden und auch bei außergewöhnlichen Verbrauchsspitzen ausreichend Trinkwasser garantieren.

Zahlen und Fakten

Versorgte Bewohnerinnen und Bewohner: circa 50.000 Durchschnittlicher Tagesverbrauch: 11.000 m³ Durchschnittlicher Tagesverbrauch während der aktuellen Hitzewelle: 19.000 bis 20.000 m³ – zu Spitzenzeiten wurden bis zu 460 Liter pro Sekunde gepumpt, das entspricht 5 vollen Badewannen pro Sekunde Länge der Transport- und Versorgungsleitungen: 230 Kilometer 3 Wasserwerke 3 Brunnenfelder mit insgesamt 10 Brunnen 580 Hydranten

Fazit: Wiener Neustadt hat vorgesorgt – und lässt die Hitze kalt.