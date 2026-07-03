Saufen, Sparen, Seligwerden: Premiere auf Schloss Weitra

Ab 3. Juli hebt sich der Vorhang für „Der böse Geist Lumpazivagabundus" – oder auf gut Deutsch: drei Handwerksburschen, ein Lottogewinn, und garantiert geht's schief.

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Peter Hofbauer haucht Nestroys Zauberposse frischen Wind ein, schnürt an den Erfolg von „Liebesgeschichten & Heiratssachen" an und liefert mit der Musik von Carl Michael Ziehrer eine Inszenierung, die zeigt: Klassiker können durchaus Spaß machen.

Drei Gesellen, ein Los, null Plan

Schneider Zwirn, Schuster Leim und Tischler Knieriem sind pleite wie eh und je – bis die Feen Stellaris und Fortuna beschließen, per Wette zu klären, ob Geld tatsächlich glücklich macht. Ihr Versuchskaninchen: ein Lotterielos im Wert von 100.000 Gulden, das prompt gewinnt. Leim nutzt die Chance und heiratet seine Jugendliebe Peppi, Zwirn wird bürgerlicher Erfolgsschneider. Und Knieriem? Der versäuft schlicht alles.

Happy End gegen den eigenen Willen

Am Ende gibt's die versöhnliche Wendung, die Nestroy eigentlich gar nicht wollte – dem Publikum zuliebe musste sie trotzdem her. Knieriem kehrt geläutert zurück, und die Moral bleibt zeitlos: Wahres Glück wohnt nicht im Geldbeutel, sondern in einem zufriedenen Leben.

Spieltermine 2026

Premiere: Freitag, 3. Juli 2026, 19.30 Uhr Juli bis 2. August 2026: jeweils Freitag 19.30 Uhr, Samstag 15 und 19.30 Uhr, Sonntag 16 Uhr. Spielfrei am Wochenende 17. bis 19. Juli 2026.

Location: Schloss Weitra, Schloss 71, 3970 Weitra

Infos & Tickets: Tourismus-Service Weitra, Rathausplatz 1, 3970 Weitra, Tel. +43 664 5150986

Fazit: Wer Nestroy mit Schwung statt Staub erleben will, ist in Weitra goldrichtig – Prost auf den bösen Geist!