Premiere der Sommerspiele Perchtoldsdorf

Mit der Premiere von „Till Eulenspiegel" sind die Sommerspiele Perchtoldsdorf am Donnerstagabend in die neue Saison gestartet – und das ausgerechnet zum runden 50. Geburtstag.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratulierte zum Jubiläum und betonte den Stellenwert der Kultur: „Kultur ist für uns weder Luxus noch Selbstzweck, sondern ein ganz wichtiger Impulsgeber – für unsere Regionen und Städte."

Mehr als nur ein Schelm

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem Intendanten der Sommerspiele Perchtoldsdorf, Alexander Kubelka. © NLK KHITTL

Zur Produktion selbst fand Mikl-Leitner klare Worte: Der gezeigte Eulenspiegel sei weit mehr als ein gewöhnlicher Spaßvogel. „Es ist ein Stück über Freiheit, Menschlichkeit und den Mut, Widerstand zu leisten – Themen, die heute aktueller und notwendiger sind denn je."

Fazit: 50 Jahre Bühne, ein Schelm mit Tiefgang – Perchtoldsdorf startet mit Haltung in die neue Saison.