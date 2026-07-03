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Jubiläum

Premiere der Sommerspiele Perchtoldsdorf

Sechs Personen stehen vor einer großen, sitzenden Menschenmenge bei einer Freiluftveranstaltung.
© NLK KHITTL
Mit der Premiere von „Till Eulenspiegel" sind die Sommerspiele Perchtoldsdorf am Donnerstagabend in die neue Saison gestartet – und das ausgerechnet zum runden 50. Geburtstag.
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratulierte zum Jubiläum und betonte den Stellenwert der Kultur: „Kultur ist für uns weder Luxus noch Selbstzweck, sondern ein ganz wichtiger Impulsgeber – für unsere Regionen und Städte."

Mehr als nur ein Schelm

Eine Frau spricht mit Mikrofon neben einem Mann vor rosa Kulisse auf einer Veranstaltung.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem Intendanten der Sommerspiele Perchtoldsdorf, Alexander Kubelka. © NLK KHITTL

Zur Produktion selbst fand Mikl-Leitner klare Worte: Der gezeigte Eulenspiegel sei weit mehr als ein gewöhnlicher Spaßvogel. „Es ist ein Stück über Freiheit, Menschlichkeit und den Mut, Widerstand zu leisten – Themen, die heute aktueller und notwendiger sind denn je."

Fazit: 50 Jahre Bühne, ein Schelm mit Tiefgang – Perchtoldsdorf startet mit Haltung in die neue Saison.

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