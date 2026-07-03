Jubiläum
Premiere der Sommerspiele Perchtoldsdorf
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratulierte zum Jubiläum und betonte den Stellenwert der Kultur: „Kultur ist für uns weder Luxus noch Selbstzweck, sondern ein ganz wichtiger Impulsgeber – für unsere Regionen und Städte."
Mehr als nur ein Schelm
Zur Produktion selbst fand Mikl-Leitner klare Worte: Der gezeigte Eulenspiegel sei weit mehr als ein gewöhnlicher Spaßvogel. „Es ist ein Stück über Freiheit, Menschlichkeit und den Mut, Widerstand zu leisten – Themen, die heute aktueller und notwendiger sind denn je."
Fazit: 50 Jahre Bühne, ein Schelm mit Tiefgang – Perchtoldsdorf startet mit Haltung in die neue Saison.
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