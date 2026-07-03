Fahrplanumstellungen zu Ferienbeginn

Damit Pendler und Familien auch in der bevorstehenden Bauarbeiten-Saison zuverlässig und pünktlich unterwegs sind, treten mit Ferienbeginn zahlreiche Änderungen in den Regionalbusfahrplänen der NÖVOG in Kraft.

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Mit gut abgestimmten Baustellenfahrplänen sollen Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich gehalten werden. „Damit Arbeitswege, Alltagsbesorgungen und Ausflüge weiterhin stressfrei und problemlos möglich sind, dreht die NÖVOG für unsere Landsleute erneut an den Öffi-Schrauben und sorgt durch enge Kooperation, Flexibilität und Lösungsstärke für einen bestmöglichen öffentlichen Verkehr in Niederösterreich", so NÖ-Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Laufende Analyse

Die Fachleute der NÖVOG prüfen das bestehende Fahrplanangebot fortlaufend auf Verbesserungsmöglichkeiten. Dabei fließen Rückmeldungen von Fahrgästen, Gemeindevertretern und Institutionen ein, um das Angebot möglichst nah am tatsächlichen Bedarf auszurichten. Ein großer Wurf gelingt mit der kommenden Taktverdichtung der Linie 170 (Krems–Zwettl–Gmünd), die künftig auch an Wochenenden und Feiertagen im Stundentakt zwischen Krems und Zwettl verkehrt. Die Linie 170 zählt zu den erfolgreichsten Angeboten der NÖVOG und wird jährlich von rund 230.000 Fahrgästen genutzt.

Eine besondere Herausforderung stellen im Sommer die zahlreichen Baustellen dar, die entsprechende Anpassungen der Regionalbusfahrpläne notwendig machen. „Hier trägt die gut eingespielte Zusammenarbeit zwischen NÖVOG und den Mobilitätspartnern – insbesondere Gemeinden, Behörden und Baustellenbetreibern – Früchte", so die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Viele der Fahrplanverbesserungen sind kleine Änderungen im Minutenbereich, die für Fahrgäste dennoch spürbare Vorteile bringen. Alle Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen regelmäßig über die Routenplaner der NÖVOG zu überprüfen – ganz einfach über routing.leopoldi.info oder die leopoldi App.

Änderungen im Überblick

Industrieviertel

Linie 277 (Bruck/Leitha–Mannersdorf–Eisenstadt): Von 6. Juli bis 7. August Sperre zwischen Sommerein und Kaisersteinbruch. Die Linie wird in beiden Richtungen über Trautmannsdorf an der Leitha geführt, Kaisersteinbruch ist in dieser Zeit nicht erreichbar. Linie 272 (Wien Simmering–Schwadorf–Bruck/Leitha): Von 17. August bis 4. September Sperre zwischen Gallbrunn und Stixneusiedl, Umleitung über die B10. Die Haltestellen Gallbrunn Schulgasse und Dreifaltigkeitsplatz entfallen. Linien 247 (Ebreichsdorf–Mannersdorf–Götzendorf/Leitha) und 248 (Schwadorf–Götzendorf–Gramatneusiedl): Von 20. Juli bis 7. August Baustelle entlang der Mannersdorfer Straße bei der Militärsiedlung Sommerein (Baustellenampel, eine Spur bleibt frei). Die Station Götzendorf/Leitha Militärsiedlung Sommerein wird von beiden Linien nicht angefahren. Linien 221 (Flughafen Wien–Gramatneusiedl–Münchendorf–Guntramsdorf), 222 (Flughafen Wien–Gramatneusiedl–Ebreichsdorf) und 273 (Flughafen Wien–Bruck/Leitha–Neusiedl am See): Von 27. Juli bis 28. August Sperre in Fischamend an der Kreuzung Hainburger Straße–B60, Umleitung über die Grimmgasse. Die Fahrzeiten verlängern sich geringfügig. Bei der Linie 221 entfallen zudem für alle Flughafen-Kurse die Haltestellen Fischamend Bahnhof und Fischamend Fischaturm. Linie 297 (Hainburg/Donau–Wolfsthal–Kittsee): In den gesamten Sommerferien von 6. Juli bis 4. September verkehrt zwischen Fischamend und Wolfsthal ein Schienenersatzverkehr der ÖBB. Da sich die Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Wolfsthal ändern, werden einzelne Kurse der Linie 297 daran angepasst – betroffen sind der Frühkurs 104 Richtung Fischamend sowie die Nachmittagskurse 119/121 in Gegenrichtung.

Weinviertel

Linien 501 (Wien Floridsdorf–Hagenbrunn–Wolkersdorf) und 502 (Wien Floridsdorf–Seyring–Wolkersdorf): Mit 6. Juli werden die Haltestellen Wien Edergasse, Wien Floridsdorfer Markt, Wien Angerer Straße und Wien Carabelligasse aufgelassen. Als Ersatz dienen die Straßenbahnlinien 30 und 31. Linie 521 (Deutsch Wagram–Strasshof–Gänserndorf): Für eine bessere Anbindung der ITA-Tagesstätte mit FIT-Schule in Gänserndorf werden die Kurse 121 und 128 künftig über die Haltestelle GF Süd Hochwaldstraße geführt, bei den Kursen 129 und 136 entfällt diese Haltestelle dafür. Linie 553 (Groß-Enzersdorf–Oberhausen–Schönau–Orth/Donau): Wegen Bauarbeiten und einer Totalsperre zwischen Schönau/Donau und Mannsdorf/Donau können vom 6. bis voraussichtlich 15. Juli die Haltestellen Probstdorf Fadenweg, Schönau/Donau Friedhof und Schönau/Donau Ortsmitte nicht bedient werden. Brückenbaustelle Gänserndorf: Ab 6. Juli gilt wegen Abriss und Neubau der Brücke über die Nordbahn ein Baustellenfahrplan für die Linien 521, 528, 536, 537 und 545, mit geänderten Streckenführungen und Haltestellenreihenfolgen. Die aktuellen Fahrpläne sind bereits in den Routenplanern hinterlegt.

Niederösterreich Mitte

Linie 488 (Krems–Paudorf–Statzendorf): Von 6. bis voraussichtlich 19. Juli können wegen einer Baustelle die Orte Kleinwien, Steinaweg, Aigen sowie einige Haltestellen in Paudorf nicht angefahren werden, zudem ändern sich die Fahrzeiten. Linie 472 (Stössing–Böheimkirchen): Wegen einer Baustelle in Kasten bei Böheimkirchen verkehrt die Linie über den Sommer nur zwischen Böheimkirchen und Kasten. Als Ausgleich springen ab 6. Juli kleinere Shuttlebusse ein, die bis zur Endhaltestelle Stössing fahren.

Waldviertel – Änderungen ab 6. Juli 2026

Linie 170 (Krems–Zwettl–Gmünd): Künftig Stundentakt an Wochenenden und Feiertagen zwischen Krems und Zwettl, zwischen Zwettl und Gmünd bleibt der Zwei-Stunden-Takt. Linie 175 (Litschau–Göpfritz/Wild–Wien Praterstern): Kurs 101 startet künftig bereits um 3:32 Uhr statt 3:43 Uhr ab Litschau Busbahnhof, um Anschluss an den REX41 in Göpfritz zu sichern. Linie 743 (Heidenreichstein–Thaures–Wielings–Eisgarn): Kurs 107 fährt künftig um 14:07 statt 14:21 Uhr ab Heidenreichstein Busbahnhof, um die Umsteigezeit von Linie 760 zu verkürzen. Linie 757 (Gmünd–Weitra–Groß Gerungs): Zwei neue Wochenendfahrten mit Anschluss an den REX41 in Gmünd (8:48 Uhr ab Gmünd Bahnhof, 10:08 Uhr ab Groß Gerungs Hauptplatz). Linie 760 (Göpfritz/Wild–Waidhofen/Thaya–Heidenreichstein–Litschau): Mehrere Kursanpassungen wegen geringer Auslastung, veränderter Streckenführung und besserer Anschlüsse nach der 6. Schulstunde – Details betreffen unter anderem die Kurse 102, 104, 123, 125 und 126 sowie mehrere Haltestellen in Dimling, Großeberharts, Pfaffenschlag, Eisenreichs, Heidenreichstein und Scheideldorf. Linie 775 (Waidhofen/Thaya–Vitis–Schrems): Kurs 149 (15:25 Uhr) führt künftig nicht mehr über Jasnitz, alternativ steht Linie 771 (Kurs 105, 15:20 Uhr) zur Verfügung.

Waldviertel – Änderungen ab 1. August 2026

Linie 728 (Zwettl–Schwarzenau–Waidhofen/Thaya): Betreiberwechsel zur Firma Frank Reisen. Alle Fahrten zwischen Waidhofen und Zwettl werden künftig durchgehend geführt, ein Umstieg in Schwarzenau entfällt. Wenig genutzte Fahrten werden gestrichen, die Orte Gerotten und Großkainraths künftig über die Linien 727 bzw. 729 angebunden. Linie 729 (Zwettl–Allentsteig–Göpfritz/Wild): Wird künftig nur mehr zwischen Zwettl und Allentsteig geführt. Schüler mit Ziel Gerotten nutzen künftig die Linie 729 (Abfahrt 16:00 Uhr ab Zwettl Stift). Linie 770 (Waidhofen/Thaya–Allentsteig): Bündelt künftig den Schülerverkehr aus Lichtenberg, Weinpolz und Scheideldorf. Kurs 109 (bisher 17:25 Uhr ab Scheideldorf Kirche) startet künftig direkt in Waidhofen, der Umstieg in Scheideldorf entfällt. Linie 771 (Waidhofen/Thaya–Kleinreichenbach): Zusätzliche Nachmittagsverbindung für Schüler aus Götzweis, Kottschallings, Rafings, Endengans, Markl und Kleinreichenbach (Abfahrt 15:20 Uhr ab Waidhofen Busbahnhof). Linie 772 (Schwarzenau–Allentsteig): Bündelt künftig den Schülerverkehr aus Ganz, Schlag, Bernschlag und Zwinzen.

Mostviertel

Linie 4 Stadtbus Ybbs (Ybbs/Donau–Persenbeug–Gottsdorf): Kurs 114 wird um zwei Minuten ab Gottsdorf Feuerwehr vorverlegt, damit ein verlässlicher Anschluss an Linie 3 Richtung Bahnhof besteht.

Fazit: Weniger Wartezeit, mehr Anschluss – die NÖVOG feilt in der Baustellen-Saison an jeder Minute.