Traumstart: "Minions" wirbeln Hollywood auf

Nach "Super Mario" und "Toy Story" mischen jetzt die "Minions" unsere Kinos auf. Mit dem neuen Film "Minions & Monsters" und starken Besucherzahlen.

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14,23 Millionen Dollar Kassa am Starttag in den USA. Die "Minions" legen einen Traumstart hin und übertreffen bereits die ersten Prognosen. Für das Wochenende werden für das 3. Kino-Abenteuer "Minions & Monsters" in den USA bis zu 90 Millionen Dollar erwartet. Damit wären die Produktionskosten von 85 Millionen Dollar bereits amortisiert.

170 Millionen Dollar Kassa am Startwochende

Weltweit dürften die kultigen gelben Eierköpfe bis Sonntag rund 170 Millionen Dollar einspielen. Fast 7 Millionen davon werden aus Deutschland erwartet, wo schon bei den Previews über 150.000 Besucher ablachten und am Wochenende die 600.000erMarke geknackt werden soll. Auch in Österreich winkt Platz 1.

Regissuer Max (m.) wird bei "Minions & Monsters" vonChristopher Waltz gesprochen. © Universal Pictures

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Die "Minions", die seit 2010 ja auch in vier "Ich – einfach unverbesserlich" Filmen zum Zug kamen, gelten ja als Hollywood-Goldesel: In Summe schon 5,6 Milliarden Dollar Kasse.

Kaulitz & Waltz als Synchronsprecher

Apropos Hollywood: Die Traumfabrik ist auch das Kernstück des neuen Films, denn die chaotische Minions Truppe avanciert dort zuerst zu großen Filmstars und übernimmt dann den Regie-Stuhl. Für einen witzigen Monsterfilm mit dem grünen Goomi, der in der deutschen Synchronisation von Bill Kaulitz gesprochen wird, in der Hauptrolle. Dabei steht ihnen Regisseur Max (gesprochen von Christopher Waltz) zur Seite.