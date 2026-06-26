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Hollywood-Star Eddie Murphy feiert Comeback mit Kult-Rolle

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Eine Person im schwarzen Anzug auf rotem Teppich vor einer Wand mit Netflix- und AFI-Logos.
© Getty Images for AFI
Eddie Murphy hat bestätigt, dass er in einer seiner absoluten Kult-Rollen auf die Kino-Leinwände zurückkehren wird.
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Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy (65, "Beverly Hills Cop", "Der Prinz aus Zamunda") wird einem beliebten Esel erneut seine Stimme leihen. Universal Pictures und DreamWorks haben einen "Shrek"-Ableger mit dem Titel "Donkey" für Juni 2028 angekündigt. Der Animationsfilm dreht sich rund um den redseligen Esel, der in vier "Shrek"-Filmen bereits von Murphy vertont wurde. Der Film wird von US-Regisseur Charlie Bean inszeniert ("The Lego Ninjago Movie", "Susi und Strolch").

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Murphy hatte in früheren Interviews bereits angedeutet, dass die Esel-Figur einen eigenständigen Film erhalten soll. In der "Shrek"-Serie ist der schnell sprechende Esel der treue Begleiter des grünen Ogers Shrek. Als Sidekick spielte er in allen vier Folgen von 2001 bis 2010 mit. Für die lukrative Stimm-Rolle steckte Murphy an der Seite von Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Prinzessin Fiona) und Antonio Banderas (Gestiefelter Kater) eine Millionengage ein.

Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Cleese, Antonio Banderas, Julie Andrews and Rupert Everett (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)
© FilmMagic

Vor dem geplanten "Donkey"-Kinostart im Jahr 2028 kommen Fans der Figuren bereits auf ihre Kosten. Für Juni 2027 hat DreamWorks mit "Shrek 5" einen weiteren Teil der Hit-Serie angekündigt. Neben den bewährten Star-Stimmen ist die Schauspielerin Zendaya als neue Synchronsprecherin für die Rolle der Teenager-Tochter von Shrek und Prinzessin Fiona dabei.

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