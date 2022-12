Schrecksekunde für Kraft in Oberstdorf

Halvor Egner Granerud gewinnt die Qualifikation für die Vierschanzentournee in Oberstdorf. Die negative Überraschung dabei ist Stefan Kraft, der als 44. gerade noch die Qualifikation schafft.

Stefan Kraft ist bei der Qualifikation für das Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee in Oberstdorf mit Mühe in den Bewerb am Donnerstag (16.30 Uhr/live ORF 1) gesprungen. Der gesundheitlich leicht angeschlagene Mitfavorit belegte in der Qualifikation am Mittwoch mit 109,5 Metern nur Platz 44. Bester ÖSV-Adler war Manuel Fettner (129,0) als 10., den Qualisieg holte sich der Norweger Halvor Egner Granerud (133,5). Auch die weiteren fünf ÖSV-Adler überstanden die Quali.

