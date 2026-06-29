Mega-Hype um dritten "Enola Holmes"-Film

Für alle Krimi-Fans geht die beliebte Netflix-Reihe endlich weiter. Mit Enola Holmes 3 wartet ein besonders persönlicher Fall auf die junge Detektivin.

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Eigentlich soll für Enola Holmes, gespielt von Millie Bobby Brown (22), gemeinsam mit Tewkesbury (Louis Partridge, 23) auf Malta die Hochzeit anstehen. Doch noch vor der Trauung verschwindet ihr berühmter Bruder Sherlock Holmes (Henry Cavill, 43) spurlos. Enola zögert nicht, verschiebt die Hochzeit und begibt sich auf die Suche nach ihm. Sie folgt dabei rätselhaften Hinweisen, die Sherlock vor seinem Verschwinden hinterlassen hat. Bei den Ermittlungen muss sie erneut all ihren Spürsinn einsetzen.

"Enola Holmes 3" © Netflix

Große Suche nach Sherlock

Nachdem die Detektivin im zweiten Teil ihren bislang größten Fall erfolgreich lösen konnte und sich privat immer stärkere Gefühle entwickelten, wartet nun eine neue Herausforderung. Während sie ihre eigene Detektei weiterführt, schlägt auch ihr Bruder ein neues Kapitel auf. Zum Ende des letzten Teils stand plötzlich Dr. John Watson (Himesh Patel, 35) vor der Tür, was den Anfang der berühmten Partnerschaft andeutet.

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Spannung in Enola Holmes 3

"Enola Holmes 3" © nETFLIX

Diese neue Entwicklung dürfte im dritten Teil eine wichtige Rolle spielen. In weiteren Rollen sind auch wieder Helena Bonham Carter (60) als Eudoria Holmes sowie Sharon Duncan-Brewster (50) als Moriarty zu sehen. Fans können sich somit auf ein Wiedersehen mit der gesamten bekannten Besetzung und auf ein emotionales Abenteuer gefasst machen. Der neue Film läuft ab Mittwoch, der 1. Juli exklusiv beim Streaming-Dienst Netflix.