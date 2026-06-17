Sensation: DAS ist der Netflix-Rekord-Film

Das vor einem Jahr gestartete Animations-Musikabenteuer "KPop Demon Hunters" steht seit 52 Wochen in den globalen Top Ten von Netflix.

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Kein Film ist bisher so lang am Stück in der Bestenliste des Streamingdienstes gewesen: Das vor einem Jahr gestartete Animations-Musikabenteuer "KPop Demon Hunters" steht seit 52 Wochen in den globalen Top Ten von Netflix und hat bisher knapp 640 Millionen Abrufe gesammelt.

In dem von Sony Pictures Animation produzierten Fantasyfilm geht es um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Das Pop-Superstar-Trio beschützt die Menschheit vor dämonischen Mächten.

Der Film gewann Mitte März unter anderem zwei Oscars (Bester Animationsfilm; Bester Filmsong ("Golden")) und holte bei den Grammys Anfang Februar den Preis "Best Song Written for Visual Media".

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Fan-Liebling aus dem Film ist ein großer blauer tollpatschiger Tiger mit leuchtend blauem Fell und abstehenden Fangzähnen, der sabbert und meist dusselig dreinschaut.