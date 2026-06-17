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52 Wochen Top 10

Sensation: DAS ist der Netflix-Rekord-Film

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Netflix enttäuscht mit Zahlen - Aktie rutscht ab
© Getty Images
Das vor einem Jahr gestartete Animations-Musikabenteuer "KPop Demon Hunters" steht seit 52 Wochen in den globalen Top Ten von Netflix.
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Kein Film ist bisher so lang am Stück in der Bestenliste des Streamingdienstes gewesen: Das vor einem Jahr gestartete Animations-Musikabenteuer "KPop Demon Hunters" steht seit 52 Wochen in den globalen Top Ten von Netflix und hat bisher knapp 640 Millionen Abrufe gesammelt.

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In dem von Sony Pictures Animation produzierten Fantasyfilm geht es um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Das Pop-Superstar-Trio beschützt die Menschheit vor dämonischen Mächten.

Der Film gewann Mitte März unter anderem zwei Oscars (Bester Animationsfilm; Bester Filmsong ("Golden")) und holte bei den Grammys Anfang Februar den Preis "Best Song Written for Visual Media".

Fan-Liebling aus dem Film ist ein großer blauer tollpatschiger Tiger mit leuchtend blauem Fell und abstehenden Fangzähnen, der sabbert und meist dusselig dreinschaut.

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