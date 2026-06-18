Der Streaming-Riese Netflix dünnt sein Angebot drastisch aus. Zum Ende des laufenden Monats fliegt eine Vielzahl namhafter Inhalte aus dem Katalog – besonders der 30. Juni 2026 markiert eine harte Zäsur für Abonnenten.

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Der Streaming-Dienst Netflix entfernt zum Ende des laufenden Monats eine Vielzahl von Inhalten aus seinem Katalog. Besonders der 30. Juni 2026 markiert eine Zäsur, an der über 20 Serien ihre globale Verfügbarkeit auf der Plattform verlieren. Wie das Fachportal Digital Fernsehen berichtet, befinden sich unter den betroffenen Titeln hochkarätige europäische Produktionen wie das von Sky Italia vertriebene Mafia-Drama "Gomorra" sowie die Neuauflage von "Das Boot", eine prestigeträchtige Eigenproduktion der Bavaria Fiction.

Gilmore Girls © Getty Images

Sitcoms, Anime und Dramen betroffen

Neben diesen europäischen Schwergewichten müssen sich Nutzer noch von einer Reihe weiterer bekannter Formate verabschieden. So endet die Verfügbarkeit der beliebten US-Sitcom "Full House" bereits am 22. Juni.

Diese bekannten Titel erwischt der Kahlschlag:

Kipo und die Welt der Wundermonster: Die animierte Serie wird komplett gestrichen.

Degrassi: Next Class: Das Teenager-Drama fliegt ebenfalls aus dem Sortiment.

Gilmore Girls: Die Kult-Serie verschwindet laut einer offiziellen Netflix-Mitteilung auf X ebenfalls am 30. Juni – dies gilt vorerst jedoch nur für Netflix USA. Für deutsche Fans bleibt die Serie vorerst abrufbar, eine spätere Abschaltung hierzulande ist aber nicht ausgeschlossen.

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Hohe Lizenzgebühren zwingen zum Handeln

Wie Netflix selbst schreibt, führen auslaufende Verträge für Drittproduktionen regelmäßig zu solchen Bereinigungen. Da die Lizenzierung externer Inhalte auf dem Streaming-Markt mit enorm hohen Kosten verbunden ist, entscheidet sich der Anbieter bei stagnierenden Abrufzahlen häufig gegen eine Verlängerung. Die freiwerdenden Mittel fließen primär in exklusive Eigenproduktionen, um sich gegenüber Mitbewerbern zu differenzieren und die Abhängigkeit von externen Lizenzgebern zu reduzieren.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um die bloßen Gebühren, wie die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt. Bei derartigen Entscheidungen spielen auch komplexe Tantiemen-Strukturen und strategische Kostenersparnisse eine entscheidende Rolle, um das "goldene Zeitalter" des Streamings trotz sinkender Wachstumsraten wirtschaftlich tragfähig zu halten.