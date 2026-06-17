Endlich! Erster Trailer von Shrek 5 ist da

Der allererste offizielle Trailer zu "Shrek 5" wurde veröffentlicht und gewährt einen ersten Einblick in das neueste Abenteuer des beliebten grünen Ogers.

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Erster Trailer da

Das lange Warten hat ein Ende für die weltweite Fangemeinde des Kult-Ogers. Universal hat den ersten offiziellen Trailer zu "Shrek 5" ins Netz gestellt und damit den Startschuss für die Fortsetzung einer der erfolgreichsten Animationsreihen der Kinogeschichte gegeben.

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Das grüne Kult-Comeback

Nachdem es jahrelang ruhig um das Sumpfgebiet und das Königreich Weit Weit Weg war, kehren die beliebten Charaktere nun endlich auf die Kinoleinwand zurück. Der Trailer verspricht genau das, was die Fans an der Reihe seit jeher lieben: eine ordentliche Portion Humor, jede Menge Herz und die gewohnte Prise popkultureller Anspielungen.

Shrek 5 © Screenshot/YouTube/Universal

Gefängnis für Shrek

Über ein Jahr dauert es noch, bis Shrek und seine Freunde ins Kino zurückkehren - am 30.6.2027 ist es soweit. Viel ist von der Handlung noch nicht bekannt, aber ein entscheidendes Detail wird deutlich: Shrek und seine Familie landen im Gefängnis!

Shrek 5 © Screenshot/YouTube/Universal

Konflikte

Natürlich kommt es auch zu vielen lustigen Konflikten zwischen Shrek und dem Esel - ganz wie in den früheren Filmen! Die Fans freuen sich schon auf den neuen Teil und kommentieren fleißig unter diversen Postings.