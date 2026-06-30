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Harry Potter kommt als Hörbuchreihe – mit Topstars als Sprecher

Junge mit Brille und Zauberstab in einer magischen Aura.
© Amazon
Ab 10. November kommen gleich 7 Harry Potter Hörbücher. Mehr als 150 Sprecher sind dabei. Auch Nina Hoss, Daniel Brühl oder Robert Stadlober.
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Nina Hoss und Daniel Brühl übernehmen Sprechrollen in einer neuen "Harry Potter"-Hörbuchreihe. Schauspielerin Hoss werde als Professorin Minerva McGonagall zu hören sein, Brühl als Harry Potters Widersacher Lord Voldemort, teilten der Streaminganbieter Audible und der digitale Verlag Pottermore Publishing mit.

150 Stars in der Potter-Hörbuch-Serie

Ein lachender Mann im Anzug mit Ohrring auf einer Bühne vor dunklem Hintergrund.
Robert Stadlober spricht Professor Severus Snape. © NurPhoto via Getty Images

Zu hören sind außerdem die Schauspieler Armin Rohde (Hagrid), Robert Stadlober (Professor Severus Snape), Falilou Seck (Professor Albus Dumbledore), Felix von Manteuffel (Zauberstabhändler Garrick Ollivander) und Matthias Matschke (Lehrer Quirinus Quirrell).

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Coverbild des Harry Potter Hörbuchs "Stein der Weisen" mit Bootsfahrt nach Hogwarts.
Ab 10. November kommen die Harry Potter Hörbucher. © Audible

Audible und Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe "Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung" heraus. Nach dem internationalen Erfolg der englischsprachigen Version folge nun eine deutsche Variante. Das erste Hörbuch "Harry Potter und der Stein der Weisen" soll am 10. November erscheinen. Die sechs weiteren Hörbücher folgen im Anschluss monatlich.

Frau mit blondem lockigem Haar und schwarzem Outfit vor pastellfarbenem Hintergrund.
Nina Hoss als strenge Lehrerin Lehrerin McGonagall © Getty Images for IMDb

Hoss sagte der Deutschen Presse-Agentur über ihre Rolle als strenge, aber gerechte Lehrerin McGonagall: "Ich hatte einen großen Spaß, diese Figur zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte: So eine Lehrerin möchte man haben. Man kann ihr vertrauen, sie steht im Zweifelsfall hinter einem, aber sie fordert auch heraus".

Nina Hoss: "Hatte großen Spaß!"

In den Harry Potter-Filmen wird die Professorin von der mittlerweile verstorbenen Schauspielerin Maggie Smith verkörpert. "Sie ist für mich schon immer eine Ikone gewesen", sagte Hoss. "In allem, was sie gemacht hat, ist sie für mich ein großes Vorbild. Deshalb bin ich mit der Rolle respektvoll umgegangen und habe geschaut, wie sie es macht".

Ein Mann im bordeauxfarbenen Anzug steht vor einer beigefarbenen Wand.
Daniel Brühl liest Harry Potters Widersacher Lord Voldemort © WireImage

Mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher haben der Mitteilung zufolge an der Produktion mitgewirkt. Im englischsprachigen Vorbild sind etwa die Schauspielstars Hugh Laurie als Dumbledore, Matthew Macfadyen als Voldemort und Keira Knightley als Professorin Umbridge zu hören. Bisher gibt es laut Audible auf Deutsch zwei "Harry Potter"-Hörbuchversionen, die von Felix von Manteuffel sowie in einer Jubiläumsausgabe von Rufus Beck gelesen wurden.

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