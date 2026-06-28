Schlager-Star Michelle feierte emotionalen Abschied in Kitzbühel

Emotionen pur in Kitzbühel: Schlager-Star Michelle hat am Samstagabend ihre Karriere beendet. Bei Florian Silbereisens großer Open-Air-Show flossen beim Abschied jede Menge Tränen.

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Nach über 30 erfolgreichen Jahren im Musikgeschäft zieht sich die 54-Jährige endgültig aus dem Rampenlicht zurück. Gleich dreimal stand Michelle an diesem Abend im Stadion von Kitzbühel auf der Bühne. Zuerst performte sie ein Medley ihrer Hits und legte mit ihrer ESC-Hymne "Wer Liebe lebt" nach. Zu Gastgeber Florian Silbereisen sagte sie sichtlich bewegt: "Es sind natürlich wahnsinnig viele Gefühle in mir. Aber das Schönste ist, dass wir den für mich letzten Abend mit Menschen feiern, die mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen sind." Anschließend schwelgten beide in gemeinsamen Erinnerungen.

Ein Liebesbrief sorgt für Tränen

Michelle und Florian Silbereisen © Getty Images

Vor ihrem letzten Auftritt überraschte Michelle den Moderator mit einem Zettel. Sie kündigte an: "Das ist ein Liebesbrief an euer Team, an euch alle gemeinsam." Sichtlich bewegt las sie vor: "Ihr habt mir ein Gefühl geschenkt, das ich im Leben selten spüren durfte: das Gefühl von Halt, Freundschaft und blindem Vertrauen. Das Gefühl von Zusammenhalt und Familie." Sie versprach zudem: "Und ich verspreche, dass wir das für immer bleiben: Familie bis zum letzten Akkord." Florian Silbereisen war zutiefst gerührt und weinte. Er versprach ihr vor Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern, immer für sie da zu sein, wenn sie Unterstützung braucht.

Letzter Song auf den Knien

Michelle und Florian Silbereisen © Getty Images

Mit ihrer emotionalen Abschiedshymne "Das war's für mich" sorgte die Sängerin ein letztes Mal für Gänsehaut im Stadion. Michelle ging sogar vor ihren Fans auf die Knie und rief ihnen zu: "Macht’s gut und bleibt glücklich!" Neben dem emotionalen Abschied bot der Abend in Tirol ein echtes Star-Aufgebot. Mit dabei waren unter anderem Schlager-Größen wie Andreas Gabalier, Maite Kelly (46), Beatrice Egli (38), der Österreicher DJ Ötzi (55), Andrea Berg (60) und Claudia Jung sowie die Weltstars Anastacia (57) und Mireille Mathieu (79).