Kino-Start
"Jackass: Einer geht noch": Die Rückkehr der Deppen
Die "Jackass"-Reihe mit den Chaoten rund um Johnny Knoxville hört nicht auf. Oder vielleicht doch? Jedenfalls kommt die Truppe in Teil 5 vermeintlich für einen letzten Auftritt auf der großen Leinwand erneut zusammen.
Im Talon sind Aktionen wie eine schmerzhafte Prostatauntersuchung durch einem Roboter oder der eigene Penis im Elektroschockhalsband für Hunde. Am Donnerstag kommt das Werk, bei dem Jeff Tremaine Regie führte, in die heimischen Kinos.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden