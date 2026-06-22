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"Jackass: Einer geht noch": Die Rückkehr der Deppen

JACKASS: EINER GEHT NOCH
© 2026 Paramount Pictures/Constantin Film Österreich
Chaotentruppe rund um Johnny Knoxville ist zurück - Ab 25. Juni im Kino
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Die "Jackass"-Reihe mit den Chaoten rund um Johnny Knoxville hört nicht auf. Oder vielleicht doch? Jedenfalls kommt die Truppe in Teil 5 vermeintlich für einen letzten Auftritt auf der großen Leinwand erneut zusammen.

JACKASS: EINER GEHT NOCH
JACKASS: EINER GEHT NOCH © 2026 Paramount Pictures/Constantin Film Österreich

Im Talon sind Aktionen wie eine schmerzhafte Prostatauntersuchung durch einem Roboter oder der eigene Penis im Elektroschockhalsband für Hunde. Am Donnerstag kommt das Werk, bei dem Jeff Tremaine Regie führte, in die heimischen Kinos.

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