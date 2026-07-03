Cristiano Ronaldo hört nach der WM auf

Zieht Cristiano Ronaldo bald einen Schlussstrich? Der portugiesische Superstar sorgt nach seinem historischen Tor gegen Kroatien für Wirbel, während seine Schwester bereits vom Abschied spricht.

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Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo sorgte am Freitag mit seinem Tor gegen Kroatien erneut für Jubel. Zudem brach er einen wichtigen Rekord: Er krönte sich damit zum ältesten Torschützen einer WM-K.o.-Phase. Die Fans in Österreich und auf der ganzen Welt feierten den Ausnahmekicker für diesen historischen Moment, doch abseits des Platzes braut sich nun ein echtes Beben zusammen. Wie seine Schwester gegenüber "SportTV" nun verrät, könnte jedoch bald der Abschied von der Nationalmannschaft anstehen.

Gerüchte um baldigen Rücktritt

Die Aussagen der Schwester lassen die Gerüchteküche heftig brodeln. Sie sprach bereits vor dem Spiel gegen Kroatien Klartext über die Zukunft des Superstars. "Nach den Informationen, die ich habe, aus einer verlässlichen Quelle, könnt ihr anfangen, euch zu verabschieden. Denn ich glaube, jetzt ist Schluss", sagt sie. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Komplett sofort wird es aber wohl nicht gehen. "Ich glaube nicht, dass er heute zurücktritt, aber es wird bald so weit sein. Also genießt es", ergänzt sie weiter.

Ronaldo gibt sich bedeckt

Er selbst äußert sich zum Thema Karriereende noch nicht. Nach dem Turnier werde er mit seiner Familie reden und sich genau überlegen, wie es in Zukunft weitergeht. "Ich treffe keine Entscheidungen mehr im Eifer des Gefechts. Das Einzige, was im Moment für mich zählt, ist, die Gegenwart zu genießen und der Nationalmannschaft zu helfen", wird Ronaldo zitiert. Damit lässt der Rekordtorjäger seine genauen Pläne vorerst völlig offen und konzentriert sich voll auf das aktuelle Geschehen.

Blick auf das Jahr 2030

Im Jahr 2030 steht die Weltmeisterschaft in Marokko, Spanien und Portugal an. Für Ronaldo wäre dieses große Turnier auf den ersten Blick ein echtes Heimspiel vor den eigenen Fans. Er wäre zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits 45 Jahre alt, weshalb ein Antreten zum aktuellen Zeitpunkt von vielen Experten bezweifelt wird. Die kommenden Monate werden zeigen, wie lang der Superstar dem Nationalteam erhalten bleibt.