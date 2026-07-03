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Jubel im Kreissaal

"Erle": Norweger benennt Baby nach Torjäger Haaland

Ein norwegischer Fußballspieler im weißen Trikot lächelt nach einem Spiel auf dem Spielfeld.
© EPA
In einem norwegischen Dorf hat ein Paar im WM-Fieber sein neugeborenes Baby laut eines Medienberichts nach Fußballstar Erling Haaland benannt.
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Das Mädchen sei genau in der Minute (86.) auf die Welt gekommen, in der der Stürmer am Dienstag zum Sieg gegen die Elfenbeinküste traf. Deshalb trage es nun den Namen "Erle".

Als das Mädchen auf die Welt kam, habe der frischgebackene Papa laut aufgeschrien, berichtete der Fernsehsender TV2. "Als ich gespürt habe, dass sie kam, hörte ich einen lauten Jubelschrei meines Mannes, der großer Fußballfan ist", erzählte Mama Lene. "Da wusste ich sofort, dass noch etwas anderes passiert sein musste." Ihr sei klar geworden, dass der Jubelschrei Haaland galt, der genau in diesem Moment den Siegtreffer erzielt hatte.

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Das Tor inspirierte Vater Bjarte demnach, die Namenswahl für seine Tochter noch einmal zu überdenken. "Wir hatten uns noch nicht ganz entschieden und mehrere Namen in der engeren Auswahl", sagte Mama Lene. "Erle stand nicht auf der Liste, aber dann hat mein Partner den Namen plötzlich ins Spiel gebracht - und so kam es so."

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