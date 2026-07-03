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Emotionale Geste

Portugal ehrt verstorbenen Spieler

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Portugiesische Fußballspieler feiern nach einem Sieg, ein Spieler hält ein Trikot mit der Nummer 21.
© EPA
Nach dem dramatischen 2:1 Last-Minute-Sieg von Portugal im Sechzehntelfinale gegen Kroatien gedenkt der Verband einem ganz besonderem Spieler: Diogo Jota.
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Das Sechzehntelfinale Portugals bei der WM 2026 ging aufgrund verschiedener Aspekte in die Geschichte des Verbands ein: Der Einzug ins Achtelfinale, Ronaldos neuer Rekord und schließlich die Ehrung des 2025 verstorbenen Ex-Nationalspielers Diogo-Jota.

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Traurige Geschichte

Diogo Jota stand von 2020 an in der Offensive von Liverpool. Dort hatte er zur besten Zeit einen Marktwert von 60 Millionen Euro. In der Nacht zum 3. Juli 2025 verunglückte Diogo Jota im Alter von 28 Jahren auf der A-52 bei Cernadilla während einer Fahrt von Porto ins spanische Santander. Die Polizei gab an, dass an dem gemieteten Sportwagen, einem Lamborghini Huracan, beim Überholen eines anderen Fahrzeugs ein Reifen platzte, woraufhin der Wagen von der Straße abkam und in Brand geriet, ohne dass sich die Insassen befreien konnten. Zudem erklärte sie, dass die ersten Ermittlungsergebnisse eine deutliche Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit nahelegen und Jota aller Wahrscheinlichkeit nach selbst am Steuer des Fahrzeugs saß.

Nichtsdestotrotz war der Tod tragisch und traurig. Diogo Jota war zum selben Jahr verheiratet und hinterließ neben seiner Frau drei gemeinsame Kinder. Sein im Jahr 2000 geborener Bruder André, Fußballspieler des portugiesischen Zweitligisten FC Penafiel, kam mit ihm ums Leben.

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