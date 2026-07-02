Cowboy-Outfit: Haaland löst Riesen-Hype aus

Nach dem Einzug in das WM-Achtelfinale durch einen 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste hat der norwegische Starstürmer Erling Haaland gemeinsam mit einigen Teamkollegen für Aufsehen in Dallas gesorgt.

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Bei einem spontanen Besuch im Westernladen "Wild Bill’s" probierten die Fußballer begeistert Cowboyhüte, Stiefel und Hemden an. Laut der Ladenbesitzerin Julie Newport kaufte Haaland gleich mehrere Hüte und hatte sichtlich Spaß an der Aktion, die für die Spieler wie ein spaßiges Verkleiden gewesen sei.

Riesen-Hype um Haaland-Outfit

Ein anschließender Instagram-Post des Stürmers mit der Bildunterschrift "Howdy" löste einen gewaltigen Hype aus. Auf einem der Fotos trägt Haaland ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Y’all can kiss my Dallas", das durch die immense Reichweite des Posts kurz darauf sowohl im Laden als auch im Onlineshop fast restlos ausverkauft war. Zudem strömen mittlerweile Fans aus aller Welt in das Geschäft, um das Foto des Stürmers auf exakt derselben Treppe nachzustellen. Newport zeigte sich überwältigt von dem Zulauf, der die Kassen ordentlich klingeln lässt.

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Nach diesem erfolgreichen Shoppingtrip musste Haaland Dallas jedoch wieder verlassen, um sich auf die nächste sportliche Herausforderung zu konzentrieren: Am Sonntag trifft er mit der norwegischen Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale in East Rutherford auf Brasilien.