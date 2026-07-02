"Große Leere!" Alaba spricht über Team-Rücktritt

ÖFB-Kapitän David Alaba war nach dem 0:3-Aus gegen Spanien schwer enttäuscht. Er sprach offen über seine Zukunft.

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"Mit Sicherheit habe ich eine Leere und Trauer gespürt. Es wird sicher noch brauchen, bis wir das aufgearbeitet haben", erklärte Alaba.

"Wir wollten unbedingt als Sieger vom Platz gehen, aber es hat nicht gereicht. Es ist schon schwer zu akzeptieren, dass Spanien doch einfach besser war. Das hat man auch in den 90 Minuten gesehen", so der 35-Jährige.

Spanien gegen Österreich 1 / 14 © APA/GEORG HOCHMUTH © FIFA via Getty Images © APA/AFP/VALERIE MACON

Der Wiener meint weiter: "Es tut schon sehr weh, wir haben uns noch so viel vorgenommen bei dieser WM. In manchen Phasen hätten wir mehr drauf machen können oder müssen."

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"Wir sind stolz und ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben alles reingehaut", zieht er trotzdem ein positives Fazit.

Wie geht es mit der Karriere weiter? "Ich muss erst einmal alles verarbeiten und über meine Zukunft nachdenken. Auf Klubebene und auch im Team."