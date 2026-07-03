Nach WM-Aus
Van der Bellen verschiebt Feiertag auf 2030
Österreichs WM-Traum ist ausgeträumt. Gegen Spanien war für das ÖFB-Team nichts zu holen – die Rangnick-Elf scheidet damit im Sechzehntelfinale aus.
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Damit wird es auch nichts aus dem versprochenen Feiertag im Falle des WM-Titels.
Dann eben 2030
Macht nichts: Bundespräsident Alexander Van der Bellen verschiebt den Feiertag einfach auf das Jahr 2030. Sollte Österreich in vier Jahren das Wunder bei der WM in Spanien, Portugal und Marokko schaffen, dann bekommen wir eben dann einen neuen Feiertag.
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2030 ist Van der Bellen allerdings nicht mehr im Amt. Sein Nachfolger wird 2028 gewählt.
Highlights: Spanien vs. Österreich
© ORF
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