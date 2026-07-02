Eindeutig!
WM-Aus in Zahlen: So chancenlos waren unsere ÖFB-Stars
Die Zahlen lügen nicht! Österreich warf im WM-Sechzehntelfinale gegen Europameister Spanien zwar alles in die Waagschale, am Ende war die "Furia Roja" beim 3:0 aber eine Nummer zu groß. Die Rangnick-Elf kämpfte aufopferungsvoll, doch vor allem Alexander Schlager verhinderte mit einer überragenden Paraden-Show ein noch deutlicheres Debakel. Der ÖFB-Keeper entschärfte gleich sechs hochkarätige Chancen und hielt Rot-Weiß-Rot lange im Rennen.
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Spanien mit erdrückender Überlegenheit
Doch ein Blick auf die Statistik zeigt, warum das ÖFB-Wunder trotz kämpferischer Leistung ausblieb: Spanien feuerte 23 Schüsse ab, Österreich kam auf lediglich fünf – und brachte keinen einzigen Ball aufs Tor. Auch bei den Eckbällen (9:0), den Pässen (639:354) und den erfolgreichen Zuspielen (583:289) dominierten die Iberer. Mit 56 Prozent Ballbesitz diktierte der Europameister das Geschehen, während Österreich meist hinterherlaufen musste.
Besonders deutlich wird Spaniens Dominanz beim Expected-Goals-Wert: 2,84 zu 0,32 sprechen eine eindeutige Sprache. Ohne einen bärenstarken Schlager hätte das Ergebnis sogar noch deutlich höher ausfallen können. Die Statistik fällt gnadenlos aus – sie schmälert aber nicht den leidenschaftlichen Auftritt der Rangnick-Elf, die bis zum Schlusspfiff alles versuchte und sich erhobenen Hauptes aus der WM verabschiedete.
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