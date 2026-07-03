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Jetzt also doch

Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück

Ein Mann mit ernstem Blick steht vor unscharfem Hintergrund im Stadion.
© APA/AFP/ODD ANDERSEN
Nach dem enttäuschenden WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft zieht Julian Nagelsmann nun die Konsequenzen.
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Wie die BILD berichtet, wird der 38-Jährige als Bundestrainer zurücktreten. Demnach fiel die Entscheidung nach einem Krisengespräch mit der Führung des Deutschen Fußball-Bundes.

Unmittelbar nach dem Aus im Elfmeterschießen gegen Paraguay hatte Nagelsmann einen Rücktritt noch ausgeschlossen. "Ich bin auf jeden Fall keiner, der wegläuft", sagte der Teamchef nach der Niederlage. Am Donnerstag kam es zu einem rund dreistündigen Treffen in der DFB-Zentrale in Frankfurt.

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An dem Gespräch nahmen dem Bericht zufolge unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig teil. Nagelsmann soll dabei seine Analyse des frühen WM-Scheiterns präsentiert haben. Seine Erklärungen hätten die Verantwortlichen jedoch nicht überzeugt.

Nach Informationen der BILD legten die DFB-Spitzen dem Bundestrainer anschließend nahe, einen freiwilligen Rückzug in Erwägung zu ziehen. Diesen Schritt soll Nagelsmann nun gehen und damit seine Amtszeit beenden. Als Ausgleich dürfte der 38-Jährige laut dem Bericht eine Abfindung in Höhe von rund sieben Millionen Euro erhalten.

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