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2:0 gegen Algerien

Historischer WM-Erfolg für die Schweiz

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Schweizer Fußballspieler jubeln nach einem Tor bei einem WM-Spiel gegen Algerien in Vancouver.
© EPA
Die "Nati" bezwingt Algerien im Sechzehntelfinale in Vancouver souverän mit 2:0 und gewinnt damit erstmals seit 1938 wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Breel Embolo (10.) und Dan Ndoye (46.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Achtelfinaleinzug.
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Schweiz gegen Algerien

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Schweizer Fußballspieler im roten Trikot jubelt mit erhobener Faust auf dem Spielfeld.

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© EPA

Torwart in gelbem Trikot fängt einen Ball im Fußballspiel, mehrere Spieler stehen im Strafraum.

Torwart in gelbem Trikot fängt einen Ball im Fußballspiel, mehrere Spieler stehen im Strafraum.

© EPA

Ein Schweizer Fußballspieler stoppt den Ball akrobatisch am Spielfeldrand, ein Schiedsrichter im Hintergrund.

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© EPA

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