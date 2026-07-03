2:0 gegen Algerien
Historischer WM-Erfolg für die Schweiz
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Schweiz gegen Algerien
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Schweizer Fußballspieler im roten Trikot jubelt mit erhobener Faust auf dem Spielfeld.
© EPA
Torwart in gelbem Trikot fängt einen Ball im Fußballspiel, mehrere Spieler stehen im Strafraum.
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Ein Schweizer Fußballspieler stoppt den Ball akrobatisch am Spielfeldrand, ein Schiedsrichter im Hintergrund.
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