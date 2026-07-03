Historischer WM-Erfolg für die Schweiz

Die "Nati" bezwingt Algerien im Sechzehntelfinale in Vancouver souverän mit 2:0 und gewinnt damit erstmals seit 1938 wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Breel Embolo (10.) und Dan Ndoye (46.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Achtelfinaleinzug.

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+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Schweiz gegen Algerien 1 / 6 Schweizer Fußballspieler im roten Trikot jubelt mit erhobener Faust auf dem Spielfeld. © EPA Torwart in gelbem Trikot fängt einen Ball im Fußballspiel, mehrere Spieler stehen im Strafraum. © EPA Ein Schweizer Fußballspieler stoppt den Ball akrobatisch am Spielfeldrand, ein Schiedsrichter im Hintergrund. © EPA

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