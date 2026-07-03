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Auto-Geschenk

Mit 52! Penélope Cruz macht den Führerschein

Sexy: Penelope Cruz am Strand KON
© Photo Press Service, www.photopress.at
Ein extrem großzügiges Geburtstagsgeschenk von U2-Frontmann Bono bringt die spanische Oscarpreisträgerin Penélope Cruz  nun dazu, ihre tiefsitzende Fahr-Phobie zu bekämpfen und doch noch den Führerschein zu machen.
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Mit 52 Jahren wagt Penélope Cruz womöglich bald den Schritt hinter das Steuer. Den entscheidenden Impuls für diese Überlegung lieferte ein weltberühmter Musiker, wie die Schauspielerin in der YouTube-Show Hot Ones verriet: "Mein Freund Bono hat mir zu meinem letzten Geburtstag ein Auto geschenkt... Verrückt, wenn man das laut ausspricht." Der U2-Sänger wollte der Spanierin damit offenbar auf die Sprünge helfen. Für Cruz steht fest: "Ich glaube, das ist der ultimative Anstoß, es endlich zu tun und Autofahren zu lernen."

Bisher schob der Hollywood-Star den Führerschein konsequent auf, da sie unter einer ausgeprägten Vehophobie – der Angst vor dem Autofahren – leidet. Selbst auf dem Beifahrersitz überkommt sie nach wenigen Augenblicken ein unwohles Gefühl. "Diese Angst sitzt so tief. Jedes Mal, wenn ich in ein Auto steige, denke ich: 'Na gut, los geht’s. Kommen wir heil an oder nicht?'", schilderte Cruz im Gespräch mit Moderator Sean Evans.

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Das Drama um ihre Schwester Mónica

Ihre Panik vor Fahrzeugen ist kein Zufall, sondern das Resultat eines schweren Kindheitserlebnisses. Im Interview mit dem Magazin ELLE sprach die Schauspielerin bereits über den Auslöser: Als Kind musste sie mit ansehen, wie ihre jüngere Schwester Mónica (49) von einem Auto angefahren wurde.

"Für mich blieb in diesem Moment die Zeit stehen. Es war ein großes Trauma, weil ich gesehen habe, wie sie das Bewusstsein verlor", erinnerte sich der Filmstar. Obwohl sich ihre Schwester von dem Unfall glücklicherweise wieder vollständig erholte, brannten sich die Bilder tief in das Gedächtnis der Schauspielerin ein. Das unerwartete Autogeschenk könnte nun dabei helfen, diese traumatischen Erinnerungen endgültig zu überwinden.

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