Krebs-Schock um Tochter (2) von Influencerin Nara Smith

Die bekannte Tradwife-Influencerin Nara Smith hat eine traurige Nachricht geteilt: Bei ihrer zweijährigen Tochter Whimsy Lou wurde eine Krebserkrankung diagnostiziert.

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In einem Video auf Instagram erzählte die 24-jährige Content Creatorin Nara Smith am Mittwoch, wie sie und ihr Ehemann Lucky Blue Smith am Ende des vergangenen Jahres von der Erkrankung erfuhren. Um welche Art von Krebs es sich handelt und wie der aktuelle Zustand des Mädchens ist, ließ die vierfache Mutter offen.

Lucky Blue Smith und Nara Smith © Getty Images for Fiuggi loved by

Auffälligkeit entdeckt

Alles begann mit einer Auffälligkeit, die den Eltern Sorgen bereitete. Nach einem ersten, unklaren Besuch in der Notaufnahme brachte das Paar das Kind zum Kinderarzt. "Als wir sie zu unserem Kinderarzt brachten, erinnere ich mich nur daran, wie er ganz still und ruhig wurde ... In dem Moment sackte mir das Herz in die Hose", schilderte die Influencerin den Moment. Ihr mütterliches Bauchgefühl habe ihr sofort gesagt, dass es Krebs sei.

Lucky Blue Smith und Nara Smith © WWD via Getty Images

Diagnose im Spezialkrankenhaus

Auf Anraten des Arztes fuhr der 28-jährige Lucky Blue Smith mit der Tochter in das nächste Kinderkrankenhaus. Nach Röntgenaufnahmen, Ultraschalluntersuchungen und einer Biopsie riefen die Ärzte die Eltern an. Die Mediziner teilten mit, dass das Mädchen Krebs habe, dieser sich bereits ausgebreitet habe und umgehend mit einer Chemotherapie begonnen werden müsse. Neben Whimsy Lou hat das Paar noch drei weitere gemeinsame Kinder:

Tochter Rumble Honey (5)

Sohn Slim Easy (4)

Tochter Fawnie Golden, die im September 2025 zur Welt kam.

Zudem ist Lucky Blue Smith Vater einer weiteren Tochter namens Gravity aus einer früheren Beziehung mit dem Model Stormi Bree.

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Herausforderung im Alltag

Halt fand die Influencerin in den vergangenen Monaten vor allem im Austausch mit anderen betroffenen Familien, was ihr viel Trost spendete. Das Verarbeiten der Situation innerhalb der Familie sei jedoch extrem schwer gewesen. Das ist auch der Grund, warum sie zuletzt seltener online war.

Die Bewältigung der Situation in der Zeit nach der Geburt, die Versorgung der anderen Kinder sowie die Krankenhausaufenthalte mit Whimsy Lou parallel zur Arbeit zu stemmen, sei eine große tägliche Herausforderung. "Manche Tage sind etwas leichter, manche Tage sind wirklich schwer, und alles, was ich tun kann, ist, mein Bestes zu geben", erklärte sie. Mit dem Video möchte sie anderen Betroffenen Mut machen.