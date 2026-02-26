"Tradwife"-Influencerin Hannah Neeleman: Kind Nummer 9 ist unterwegs

Die "Ballerina Farm"-Unternehmerin und Ehemann Daniel erweitern ihre Familie.

Große Neuigkeiten von der Ballerina Farm: Die Influencer Hannah und Daniel Neeleman haben verkündet, dass sie ihr neuntes gemeinsames Kind erwarten.

Hannah Neeleman teilte die Botschaft am Mittwoch im Rahmen einer neuen Werbeanzeige für das Protein Powder der Farm auf Instagram. In dem Video ist die werdende Mutter bereits mit einem deutlichen Babybauch auf einer Bühne zu sehen. Während eines Voiceovers spricht sie über die Stärke, die sie als Ballerina gelernt hat und die sie nun auch in dieser Phase begleitet. „Als Ballerina wird man mit vielen Dingen in Verbindung gebracht: Eleganz, Anmut, Haltung“, erklärt Hannah in dem Clip. Sie betont jedoch, dass der Begriff Stärke oft zu kurz komme.

Großfamilie zieht nach Übersee

Das Paar hat bereits acht Kinder, wobei das älteste Kind mittlerweile ein Teenager ist. Erst am 2. Jänner 2024 begrüßten sie ihre Tochter Flora Jo – nur 12 Tage bevor Hannah beim Mrs. World-Wettbewerb antrat. Obwohl die Familie normalerweise auf einem riesigen Grundstück in Utah lebt, zog es sie Anfang 2025 nach Übersee. Gemeinsam mit allen Kindern schrieben sich Hannah und Daniel an der Ballymaloe Cookery School in Irland ein.

Erfolg trotz vieler Aufgaben

Hannah Neelemans Karriere ist eng mit ihrer Rolle als Mutter verknüpft. So wurde sie etwa zur Mrs. American 2023 gekrönt, als sie sich bereits im 20. Schwangerschaftsmonat befand. Die Mitbegründer der Ballerina Farm wollen damit immer wieder beweisen, wie sie ihr Leben zwischen Landwirtschaft, Wettbewerben und ihrer wachsenden Kinderschar meistern. Ein Kritikpunkt an ihnen ist, dass sie eine sehr privilegierte Stellung haben und ihren traditionellen Lebensstil profitabel verklären: Daniel Neeleman stammt aus einer reichen Unternehmerfamilie, denen hohe Anteile von Fluggesellschaften gehören. Das Vermögen seiner Eltern wurde zweitweise auf 400 Millionen Dollar geschätzt.