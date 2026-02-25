Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
frankreich regierung
© Getty Images

Neues Energiegesetz

Französische Regierung besteht erneut Misstrauensvoten

25.02.26, 22:50
Teilen

Die französische Regierung hat am Mittwoch erneut Misstrauensvoten im Parlament überstanden.  

Auslöser war die Entscheidung, ein neues Energiegesetz per Dekret und ohne Abstimmung in der Nationalversammlung zu verabschieden. Der erste Antrag, eingebracht vom rechtsextremen Rassemblement National (RN), erhielt 140 Stimmen. Für einen Sturz der Regierung wären 289 Stimmen notwendig gewesen.

Ein zweiter Antrag der linksgerichteten Partei La France Insoumise (LFI) fand mit 108 Abgeordneten ebenfalls keine Mehrheit. Die Regierung in Paris hatte in diesem Monat eine lange aufgeschobene Energiestrategie vorgestellt. Sie sieht vor, die Ziele für erneuerbare Energien zu senken und den staatlichen Versorger EDF zu entlasten, indem die geplante Abschaltung von 14 Atomreaktoren rückgängig gemacht wird. Das Gesetz hatte eine heftige Debatte ausgelöst, bei der es um die Subventionierung erneuerbarer Energien und die Finanzierung neuer Atomkraftwerke angesichts der hohen Staatsverschuldung ging.

Die Regierung von Premierminister Sebastien Lecornu verfügt über keine eigene Mehrheit im Parlament. Sie hatte in diesem Jahr bereits zwei Misstrauensvoten überstanden, nachdem sie den Haushalt ebenfalls ohne Abstimmung durchgesetzt hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen