Katy Perry attackiert ihre Ex-Partner

Katy Perry hat sich mit einem spektakulären Auftritt beim Blenheim Palace Festival in England zurückgemeldet. Dabei verteilte die Sängerin auf der Bühne deutliche Seitenhiebe an ihre Ex-Partner.

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Katy Perry meldet sich mit einem Knall auf der britischen Bühne zurück. Beim Blenheim Palace Festival in Woodstock, Oxfordshire, legt die Popsängerin mit ihrer "Out of Office"-Tour ein spektakuläres Headliner-Set hin – und verteilt laut Mirror ganz nebenbei reichlich Seitenhiebe an ihre Ex-Partner.

Scherze über vergangene Lieben

Vor der eindrucksvollen Kulisse des Schlossgeländes jagt ein Hit den nächsten, von "California Gurls" über "Wide Awake" bis "Dark Horse". Doch für die größten Lacher sorgt ein riesiges Telefon-Requisit, vor dem Katy immer wieder Spaß-Anrufe von "JM" und DJ Diplo weggedrückt – klare Anspielungen auf John Mayer und den DJ, mit denen sie früher liiert war. Im Publikum feiern nicht nur Hunderte Fans, sondern auch prominente Gäste wie Prinzessin Beatrice, Designerin Stella McCartney und Blur-Star Alex James. Mit einem interaktiven Spiel holt die Sängerin ihr Publikum noch näher an sich heran: Auf einem überdimensionalen Laptop erscheinen die Gesichter der Fans, die für Katy verschiedene Posen nachstellen sollen – sogar das Ex-X Factor-Duo Jedward macht mit. Einen Zuschauer fordert sie auf, sich so zu verhalten, als hätte er gerade seinen Ex gesehen, und kommentiert ins Mikrofon: "Ich hoffe, mein Ex ist nicht hier." Welche frühere Liebe Katy damit meint, lässt sie offen.

Liebeserklärung an Justin Trudeau

© EPA

Gleichzeitig zeigt die Künstlerin, wie verliebt sie aktuell ist: Katy widmet ihrem Partner Justin Trudeau den Song "I'M HIS, HE'S MINE" und ruft zwischendurch "Happy Canada Day" in die Menge. Optisch bringt sie aber Kalifornien nach England – mit Tänzern in Muscle-Suits, später Astronauten-Outfits, einer Alien-Performance zu "E.T." und einer riesigen Sonnencreme-Kanone, aus der zum Finale bei "Firework" Schaum in die Menge schießt.

Mutmach-Botschaft für junge Fans

Zwischen all den Gags und Effekten nimmt sich Katy immer wieder Zeit für emotionale Botschaften. Sie richtet sich an junge Fans mit Liebeskummer und macht ihnen Mut: Ihre Eltern hätten vielleicht recht, wenn sie sagen, dass irgendwann jemand Neues kommt, auch wenn es sich gerade nicht so anfühle. Sie erzählt, dass ihr eigenes "Roar" im Leben nicht immer laut gewesen sei. Manchmal habe sie es sogar "weggegeben". Sie erinnert die Zuschauer daran, wie schön das Leben werden könne, wenn man sich entscheide, weiterzumachen. Unter den Augen ihrer Tochter Daisy, die sie gemeinsam mit ihrem früheren Partner Orlando Bloom großzieht, schwärmt sie von den ganz normalen Alltagsmomenten wie den vorbereiteten Pausenbroten und ruft: "Ich liebe dich, Daisy, ich bin froh, dass du heute lange mit mir wach bleibst."