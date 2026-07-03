An DIESEN Italien-Stränden braucht man jetzt ein Ticket

An mehreren Stränden in Italien gelten inzwischen Zugangsbeschränkungen. Je nach Ort sind Reservierungen, Tickets oder Kontrollen vorgeschrieben.

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Immer mehr Gemeinden in Italien begrenzen den Zugang zu besonders sensiblen Stränden. Hintergrund sind laut einem Bericht der Zeitung "Il Messaggero" der hohe Besucherandrang, die Belastung der Umwelt und Sicherheitsprobleme. An vielen Orten gelten tägliche Besucherlimits, Online-Buchungen, QR-Codes oder Umwelttickets.

Portobello mit Besucherlimit

Am Strand von Portobello in der Baia del Silenzio dürfen sich laut Bericht seit dem 1. Juli bis zum 31. August maximal 450 Personen gleichzeitig aufhalten. Der Eintritt bleibt kostenlos, eine Reservierung ist nicht erforderlich. Die Kontrollen erfolgen zwischen 8:30 und 17:30 Uhr, der Zugang wird über drei Eingänge geregelt.

Reservierung auf Sardinien

Für den Strand La Pelosa in Stintino gilt bis zum 15. Oktober eine Reservierungspflicht. Pro Tag stehen 1.500 Plätze zur Verfügung. Das Ticket kostet 3,50 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren erhalten freien Eintritt. Eine Buchung ist für maximal vier Personen möglich.

Auch für Cala Brandinchi in San Teodoro ist bis zum 30. September eine Reservierung erforderlich. Der Zutritt ist auf 1.447 Personen pro Tag begrenzt. Der Umweltbeitrag beträgt zwei Euro. Einwohner, Kinder unter 12 Jahren und Menschen mit Behinderung haben freien Zutritt. Ohne Reservierung ist der Zugang vom Land und vom Meer aus verboten.

Für den Strand Lu Impostu gelten laut Bericht dieselben Zugangsvoraussetzungen. Dort dürfen täglich 3.352 Personen den Strand besuchen. Die Reservierung erfolgt online oder per App, der QR-Code muss am Eingang vorgezeigt werden.

Weitere Strände betroffen

Auch für Tuerredda in Teulada ist eine Reservierung vorgeschrieben. Pro Tag stehen bis zum 15. Oktober 1.100 Plätze zur Verfügung. Das Tagesticket kostet drei Euro pro Person. Die QR-Codes werden zwischen 8 und 18 Uhr kontrolliert.

Cala Goloritzé zählt laut Bericht zu den am stärksten geschützten Stränden Sardiniens. Die maximale Kapazität beträgt 250 Personen gleichzeitig. Das Ticket kostet sieben Euro und ist für Kinder bis fünf Jahre sowie Einwohner der Gemeinde Baunei kostenlos. Gebucht werden muss online oder über die App Heart of Sardinia. Der Zugang erfolgt über einen Wanderpfad, das Anlanden vom Meer ist nicht gestattet.

Für Cala Coticcio auf der Insel Caprera reicht eine Reservierung allein nicht aus. Der Zugang ist ausschließlich mit einer zugelassenen Führung möglich. Lokalen Quellen zufolge gilt ein Limit von 60 Personen pro Tag, aufgeteilt in Schichten. Zusätzlich fällt ein Umweltticket von drei Euro an, das nicht im Preis der Führung enthalten ist.