Drohne entdeckt 73 Haie in nur zwei Tagen

Mit einem neuen Drohnen-Überwachungsprogramm sind innerhalb von zwei Tagen 73 Mal Haie vor den Stränden der australischen Metropole Sydney gesichtet worden.

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Wie aus Daten vom Freitag hervorgeht, entfielen davon allein 67 auf Strände nördlich der Stadt. Die Drohnen melden dabei nur Sichtungen von Bullen-, Tiger und Weißen Haien. Bei diesen Arten ist die Wahrscheinlichkeit eines Angriffes auf Menschen am größten.

Serie von Hai-Angriffen

Die Behörden hatten das erweiterte Drohnen-Überwachungsprogramm am Mittwoch nach einer Serie von Hai-Angriffen in Sydney und im umliegenden Bundesstaat New South Wales gestartet. 34 Millionen australische Dollar (etwa 20,6 Millionen Euro) wurden zusätzlich in Drohnen und Anwendungen Künstlicher Intelligenz investiert. Insgesamt will der Bundesstaat 120 Millionen Dollar in den nächsten zwei Jahren in die Sicherheit der Strände investieren.

Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass wahrscheinlich einige Haie mehrfach gesichtet wurden. Am Mittwoch wurde aber sogar eine ganze Gruppe von insgesamt 13 Haien vor dem Strand in nördlichen Stadtteil South Narrabeen aufgezeichnet. Die Sichtungen führten wiederholt zu Schließungen von Stränden.

© Getty Images/500px Unreleased Plus

Mehr Überwachung

Die Bürgermeisterin des Bezirks Northern Beaches, Sue Heins, sagte AFP, Millionen Menschen kämen jedes Jahr an die Strände von Sydney und die Drohnen verstärkten die Sicherheit. "Natürlich bedeutet mehr Überwachung auch mehr Sichtungen", gab sie zu bedenken.

Seit 1791 hat es in Australien etwa 1.300 Zwischenfälle mit Haien gegeben, mehr als 250 davon endeten tödlich. Die steigende Zahl von Wassersportlern führt dazu, dass auch die Zahl der Hai-Angriffe zunimmt. Besonders betroffen sind Surfer, denen Haie in die Extremitäten beißen, weil die Raubfische sie für Robben halten.