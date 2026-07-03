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Kickl-FPÖ legt seit der Wahl 2024 mehr als acht (!) Prozentpunkte zu

Ein Mann im Anzug applaudiert bei einer Feier in einem festlich beleuchteten Saal.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
APA-Wahltrend sieht Ampelparteien in Schwierigkeiten
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Alle Umfragen in einem Topf: Der APA-Wahltrend kombiniert alle in Österreich erhobenen Meinungsumfragen und errechnet daraus einen Mittelwert. Das Spannende daran: Vergleich ist stets die letzte Nationalratswahl 2024 - und da sehen wir: Hat damals schon die FPÖ klar gewonnen, so kann man die momentane Situation nur als völlige Umwälzung bezeichnen.

APA-Wahltrend 2. Juni 2026
APA-Wahltrend 2. Juni 2026

Denn der Wahltrend weist die Partei von Herbert Kickl inzwischen mit 37,3 % aus - das ist nicht nur eine klare Führung - das ist eine Macht. Seit der Nationalratswahl 2024 und dem Start der Ampelkoalition haben die Blauen 8,5 % zugelegt, auch das ein beeindruckender Wert.

APA-Wahltrend seit 2021
Umfragetrend seit 2021

Wo die blauen Prozente herkommen? Nun, die ÖVP hatte bei der Wahl 2024 etwas mehr als 26,3 % - jetzt hat sie 6 Punkte weniger. Die SPÖ kam damals auf rund 21 % - jetzt sind es 17,4. Sie hat also 3,7 % verloren.

Die Grünen können indes leicht zulegen - die NEOS verlieren leicht, doch wurden die Pinken von der Partei von Leonore Gewessler überholt.

Geht eine Wahl so aus, die Ampel könnte nicht weitermachen; sie käme nur auf 88 Mandate, das sind mindestens 4 Mandate zu wenig.

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