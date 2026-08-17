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ORF-Star: Kalaschnikow-Schüsse auf Drohnen

Mann mit Brille und Ohrhörern sitzt in einer Küche, ZIB 2 Logo unten links im Bild.
© ORF
ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz hat bei einer Truppenübung in der Ukraine mit der Kalaschnikow auf Drohnen geschossen.
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In der ZIB2 am Montag zeigte ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in Splitterschutzweste und Helm, wie Soldaten der Ukraine mit Kalaschnikows auf Drohnen schießen.

Für den Bericht schoß er selbst auch mit dem Schnellfeuergewehr.

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In seinen Einsätzen ist er sonst nur mit Kamera, Splitterschutzweste und Helm unterwegs, aber ohne Waffe. Die russischen Shahed-Drohnen haben einen Turbinenantrieb und fliegen mit bis zu 400 km/h auf ihr Ziel zu.

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