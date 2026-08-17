ORF-Star: Kalaschnikow-Schüsse auf Drohnen

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz hat bei einer Truppenübung in der Ukraine mit der Kalaschnikow auf Drohnen geschossen.

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In der ZIB2 am Montag zeigte ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in Splitterschutzweste und Helm, wie Soldaten der Ukraine mit Kalaschnikows auf Drohnen schießen.

Für den Bericht schoß er selbst auch mit dem Schnellfeuergewehr.

In seinen Einsätzen ist er sonst nur mit Kamera, Splitterschutzweste und Helm unterwegs, aber ohne Waffe. Die russischen Shahed-Drohnen haben einen Turbinenantrieb und fliegen mit bis zu 400 km/h auf ihr Ziel zu.