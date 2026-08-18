Dürre-Hilfen
"Herumgeeiere": ÖVP-Landesrätin schießt gegen Regierung
Die Dürre setzt vielen Landwirtschaftsbetrieben zu. Die Regierung - allen voran Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) - hat rasche Liquiditätshilfen für Bäuerinnen und Bauern angekündigt. Eine Einigung steht aber nach wie vor aus. Vor allem an der Gegenfinanzierung spießt es sich derzeit noch. SPÖ und NEOS wollen zudem, dass ein ordentliches Klimaschutzgesetz auf Schiene gebracht wird.
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Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) geht das zu langsam. Sie ortet eine existenzbedrohende Situation für viele Betriebe.
"Herumgeeiere" nervt
Den Aussagen des Milchbauern Andreas Hetzlinger ("Es ist leider die letzten 14 Tage nichts passiert, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum tun die Politiker nichts außer herumeiern?") stimmt die ÖVP-Politikerin zu: "Insgesamt hat er recht, weil es wirklich ein Herumgeeiere ist, das auch uns nervt in der Agrarpolitik, auch in Oberösterreich."
Die Vorschläge für Hilfspakete seien längst auf dem Tisch, sagte sie in "Oberösterreich heute". Nun brauche es klare Entscheidungen.
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