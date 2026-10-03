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SPÖ-Showdown

"Einheitliche Linie" - Wiener SPÖ legt sich fest

Ein Mann im grauen Anzug mit roter Krawatte geht draußen auf einen zu.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Vor dem Showdown der SPÖ am Sonntag hat sich die Wiener SPÖ auf eine einheitliche Positionverständigt.
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Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig berichtete am Samstag nach einem Treffen mit den Präsidiumsmitgliedern und den Bezirksvorsitzenden der Wiener Landespartei in einem Statement gegenüber APA und ORF von einem "sehr starken Votum der SPÖ Wien" für eine "einheitlichen Linie" für das morgige Treffen. Welche Position das genau ist, wollte Ludwig nicht verraten. Schließlich gehöre es zur "innerparteilichen Kultur, dass man das zuerst mit jenen bespricht, die auch gemeinsam mit uns dann die Entscheidungen treffen werden".

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Wichtig sei jedenfalls, dass "neben personellen Angelegenheiten auch über Inhalte und über die politische Kommunikation" diskutiert werde, so Ludwig. "Es wird morgen eine Entscheidung über einen Prozess geben", kündigte er an. Auf die Frage, ob es auch eine Entscheidung darüber geben werde, wer die Partei in Zukunft führen werde, meinte Ludwig: "Das wird sich morgen zeigen."

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