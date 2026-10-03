Jetzt will auch Gewerkschaft Babler-Aus

Letzte Bastion gefallen: Auch die Gewerkschaft steht nicht mehr hinter Andreas Babler.

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Die Wiener SPÖ hat sich am Samstag in einer internen Sitzung mit allen Bezirkschefs und dem Landesparteipräsidium für einen Rücktritt von Andreas Babler ausgesprochen. Damit fordern nun alle neun Landesparteien ein Babler-Aus.

Gewerkschaft für Babler-Aus in Regierung und als Parteichef

Wie oe24 erfuhr, ist am Samstag auch die letzte Babler-Bastion in der SPÖ gefallen: Die mächtige Gewerkschaft ist dem Vernehmen nach ebenfalls für einen "gesichtswahrenden" Rückzug von Babler als Parteichef, Vizekanzler und Minister.

Babler soll am Sonntagabend Rückzug verkünden

Damit dürften sich bei der SPÖ-Sitzung am Sonntag alle Teilnehmer für ein Aus von Andreas Babler aussprechen. Babler selbst soll laut Vertrauten mittlerweile eingesehen haben, dass es "vorbei ist". Bei der Sitzung am Sonntag will er gemeinsam mit den SPÖ-Granden nun einen Plan festlegen, wie der Rückzug stattfindet. Am Sonntagabend soll es dann eine gemeinsame Erklärung geben.